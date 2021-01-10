Cumhurbaşkanlığı BİP'e geçiyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 11 Ocak'tan itibaren, gazetecilere yaptığı bilgilendirmeleri Whatsapp yerine BİP üzerinden yapma kararı aldı
|10 Ocak 2021 07:41
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Whatsapp'ın kullanıcı verilerine erişeceğini duyurmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik bir adım geldi.
Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 11 Ocak'tan itibaren, gazetecilere yaptığı bilgilendirmeleri Whatsapp yerine BİP üzerinden yapma kararı aldı.
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