Astrologlarda randevu kuyruğu! En düşük ücret bin 200 TL

Kişinin yıldız haritasından önümüzdeki yıllarda neler yaşayacakları ve neler yapmaları gerektiği öngörülerinde bulunan astrologlara talep, pandemiyle birlikte çok arttı. Koronavirüs salgını nedeniyle kötü geçirilen 2020 yılı geride kalırken, tüm dünyada insanların kaygı seviyeleri yükseldi.

Pandeminin ne zaman biteceğine dair endişeler, hem ruh sağlığımızı bozdu hem de hayat tarzımızda değişikliklere neden oldu. Bu süreçte gelecek kaygısı yaşayanlar, astrolojiye büyük merak sardı. Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan ve televizyonlarda yaptıkları tahminlerle öngörülerinde bazen haklı çıkan astrologların da bu süreçte iş yükleri arttı.

Vatandaşlar, 2021 yılında kendilerini nasıl bir geleceğin beklediğini öğrenmek için aradıkları astrologlardan randevu alamadı. Milliyet'ten Cihat Aslan'a Türkiye'nin en ünlü astrologları, 2022, 2023 ve hatta 2024 yılına kadar bile randevu verdi.

HAKAN KIRKOĞLU '2024 YILINA KADAR KAPALIYIZ'

Türkiye'nin en ünlü astrologlarından Hakan Kırkoğlu, yıldız haritasına bakarak önümüzdeki yıllarda neler yaşayacağınızı, hangi konularda neler yapmanız gerektiğini söylüyor. Kırkoğlu'ndan randevu almak için 2024 yılını beklemeniz gerekiyor. Çünkü randevuları 2024 yılına kadar dolu. Kırkoğlu'nun danışmanlık şirketini aradığımızda pandemi nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirttiler. Milliyet'e konuşan Hakan Kırkoğlu ise, "Haftada bir kez üç saati geçen görüşme yapıyorum. O kişiyle bir ameliyat gibi vakit geçiriyorum. Sürekli her dakika görüşme yapmıyorum, o yüzden belirli sayıda kişiyi alabiliyorum. Görüşmelerim çok kapsamlı, dolayısıyla 2024'e kadar beklemek durumunda kalabiliyorlar. Pandemi nedeniyle rağbet oldu diyemem. Çünkü danışanlarım uzun zamandan beri gelirler. Bir kişiyle daha fazla vakit geçiriyorum. Belirli bir kitlem var" dedi.

ÖNER DÖŞER

'Çıldırmış gibi randevu alıyorlar'

Astroloji danışmanı, eğitmeni ve yazarı Öner Döşer'in randevuları ise 2022 yılının Aralık ayına kadar dolu. Haftanın dört günü danışmanlık hizmeti veren Döşer'den randevu almak için aradığımızda yardımcısı, "Özellikle bu pandemi döneminde insanlar çıldırmış gibi randevu aldı. Geçtiğimiz dört ay içerisinde 1.5 yıllık randevu verdim. Öner Hoca'nın öngörüleri çok yerinde ve doğru olduğu için popülaritesi arttı" dedi. Ayrıca yurt dışındaki bazı Türk vatandaşların da pandemi nedeniyle online olarak Türkiye'deki astrologlardan danışmanlık hizmeti aldığı da öğrenildi.

DİNÇER GÜNER 'PANDEMİ NEDENİYLE FAZLA TALEP VAR'

Astrolojinin Türkiye'deki önde gelen isimlerinden olan Dinçer Güner, bireysel harita analizi yapıyor. 1.5 saatlik danışmanlık hizmeti veren Güner, bir yılın yakın planını analiz ediyor. Başvuran kişinin yaşayacaklarıyla ilgili öngörülerini aktaran Güner, sorulan soruları yanıtlıyor. Haftanın üç günü danışmanlık hizmeti veren Güner'in danışmanlık şirketini aradığımızda, pandemi nedeniyle fazla talep geldiğini belirten yardımcısı, "2023 yılı Temmuz ayına kadar randevularımız dolu. Pandemi nedeniyle fazla talep var. Pandemiden önce dokuz ay sonrasına randevu veriyorduk. Pandemi çok fazla tetikledi. İnsanlar netleşmek istedi ve astrolojiye ilgi duymaya başladı" diye konuştu.

HANDE KAZANOVA - ZEYNEP TURAN

En yakın randevu nisan ayına

Astroloji yazarı Hande Kazanova, koraonavirüs salgını nedeniyle görüntülü görüşme yapıyor. 2022 yılının Şubat ayına kadar randevuları dolu olan Kazanova'nın normalde de yoğun olduğu ancak pandemi nedeniyle daha fazla başvuru aldığı öğrenildi. Kazanova'nın danışmanlık ücreti ise doğum saatiniz belliyse bin 775 TL, eğer saat tam net değilse 2 bin TL. En erken randevuyu astrolog Zeynep Turan'dan alabiliyoruz. Turan, yüz yüze yaptığı görüşmelerde doğum haritasını yorumlayarak danışanına bir yıllık öngörülerde bulunuyor. Turan, pandemi nedeniyle bütün randevuları sıkıştığı için ertelemelerle en erken önümüzdeki Nisan ayına randevu verebiliyor.

ÜCRET TABLOSU

Hakan Kırkoğlu: 1450 TL

Dinçer Güner: 1200 TL

Hande Kazanova: 1775 TL

Zeynep Turan: 1500 TL

Öner Döşer: 2124 TL