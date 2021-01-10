1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'de kongre basılırken Gakkoşların ödü koptu

Kongrenin basıldığı tarihi gecede, Elazığlılar da en az Amerikalılar kadar dehşete düştü. Ancak onların endişesi demokrasi değil, kongreyi süsleyen mermerlerdi. Zira, ABD kongresi Elazığ'ın ünlü vişneçürüğü mermerleriyle kaplıydı.
 10 Ocak 2021 08:10
+Aa- Yazdır
ABD'de kongre basılırken Gakkoşların ödü koptu

Kongrenin basıldığı tarihi gecede, Elazığlılar da en az Amerikalılar kadar dehşete düştü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan; ABD kongresindeki gece baskınında Elazığlıların neden tedirgin olduğunu köşesine taşıdı.

Babacan'ın köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

ABD kongresinde gece baskınıyla yaşananlar, demokrasiye gönülden inananları dehşete düşürürken, dünyanın her yerinden "Endişeliyiz" mesajları yayınlandı. Ülkeler, liderlikler düzeyinde baskını kınadıklarını açıklarken, Elazığ'dan gelen bir ses ilgimizi çekti. Elazığ'ın AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da ABD'de yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getirirken, Twitter hesabından kongre salonunu basan çapulcuların fotoğrafını paylaştı ve "Endişeliyiz, vişneçürüğü mermerimize bir şey olur diye..." sözleriyle not düştü.

Başkanın endişesini anlamak birkaç dakikamızı aldı. Biraz dikkatli bakınca, ABD Kongre Salonu'nda başkanlık kürsünün arkasında sadece Elazığ Alacakaya ilçesinde çıkan vişne rengi damarlı mermerler dikkatimizi çekti. Kongre Salonu'nun başkanlık kürsüsünü süsleyen mermerlerin Elazığ'dan gitmiş olduğunu, baskına katılanların her yeri kırıp-dökerken, mermerlere de zarar verebileceği endişesinin kastedildiğini anladık.

60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Sonra biraz araştırınca, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinden çıkan ve 60 ülkeye ihraç edilen vişneçürüğü mermerinin, ABD'de hem Beyaz Saray hem de parlamentoda kullanıldığına ilişkin haberler yapıldığını gördük. Bu ton ve renkteki mermerin başka hiçbir yerde üretilmediğine ilişkin açıklamalar arşivleri süslüyor. Hatta, Türkiye'nin mermer rezervinin yüzde 7'sini elinde bulunduran Elazığ'ın dünyada vişneçürüğü mermeri ile tanındığı belirtiliyor.

ŞİMDİLİK DEMOKRASİ DE MERMER DE KURTULDU

Başkanın biraz da espriyle yaptığı bu paylaşım, Elazığ'da bayağı yankı buldu. "Elazığ mermeri değil o, Alacakaya mermeri" diye düzeltenlerden tutun da "Başkan mermer yerine önce Elazığspor'u kurtar. Biz de Elazığspor için endişeliyiz" diyenleri mi ararsınız.

Şimdilik, hem ABD demokrasisi hem de Elazığ vişneçürüğü mermeri kurtuldu!
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2020'de bebeklere en çok bu isimler verildi
10 Ocak 2021 11:21		 'Benden daha genç yaşta kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız oldu'
10 Ocak 2021 11:16
Bulaşıcı hastalıkların kamu binalarındaki yayılımının önlenmesi için rehber hazırlandı
10 Ocak 2021 11:04		 Kısıtlamayı ev kafelerle fırsata çevirdiler! Sosyal medya üzerinden ilan veriyorlar
10 Ocak 2021 10:38
Astım hastası hemşire, iki kez koronayı yendi
10 Ocak 2021 10:18		 Ateş Kara, 'maskesiz hayat'ın şartını açıkladı
10 Ocak 2021 09:55
Pandemide bal markası oluşturan kız kardeşler, ihracata hazırlanıyor
10 Ocak 2021 09:46		 Vatandaş sordu, uzmanlar yanıtladı: Korona aşısı helal mi?
10 Ocak 2021 08:18
Astrologlarda randevu kuyruğu! En düşük ücret bin 200 TL
10 Ocak 2021 08:00		 Koronavirüsün etkisi 6 ay geçmiyor
10 Ocak 2021 07:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Naklen atamaya ilişkin 3 husus, 3 karar11:50 - Din görevlisi, sağlık çalışanlarına destek için 112 Acil Çağrı Merkezinde görev aldı11:38 - Pandemi riski altında bile sıcak haber peşindeler11:31 - Güvenli iletişim platformu HAVELSAN ileti, kamuda kullanılmaya başlandı11:21 - 2020'de bebeklere en çok bu isimler verildi11:16 - 'Benden daha genç yaşta kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız oldu'
11:14 - Millet İttifakı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i çalışıyor11:12 - Tüketici hakem heyetleri 861 milyon liralık uyuşmazlığa çözüm getirdi11:10 - Bakır fiyatları, yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde11:07 - Otomotivde 'bol çeşitli ve kampanyalı' bir yıl bekleniyor11:04 - Bulaşıcı hastalıkların kamu binalarındaki yayılımının önlenmesi için rehber hazırlandı10:56 - Yerli ürünler, dizi ve filmlerde tanıtılsın önerisi
10:48 - CHP ve İYİ Parti'den ortak 'ittifak' açıklaması10:41 - Bakanlık ile Kızılay arasında tarım, hayvancılık ve gıda da iş birliği10:38 - Kısıtlamayı ev kafelerle fırsata çevirdiler! Sosyal medya üzerinden ilan veriyorlar10:31 - Bakan Varank, 'virüs benzeri parçacıklara' dayalı aşı çalışmalarını yerinde inceledi10:18 - Astım hastası hemşire, iki kez koronayı yendi
10:13 - Sokak ortasında öldürülen Esmanur'un annesi: Keşke orada olsaydım, önüne atlasaydım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı DD Ofis Başkanından WhatsApp açıklaması
Salgının hızı kesildi! Yeni normale dönüş yakın
Dolara yatırım yapan kaybedecek
Ak Partili Belediye: İşine son vermedik, sözleşmelerini uzatmadık
Cumhurbaşkanlığı BİP'e geçiyor
Okul idarecileri, kendilerine kesilen SGK cezalarını sözleşmeli öğretmenlere yansıtıyor
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nda DP gitti, Saadet Partisi gitti gidiyor gibi
ABD'de kongre basılırken Gakkoşların ödü koptu
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan hangi ödemelerde artış oldu?
Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bazı entrylerin çift çıkması 1
müshil 1
yasin suresi 2
yıllık izin 4
telefon fiyatları 1
whatsapp'ın 8 şubat'tan itibaren yeni sözleşme dayatması 5
step 1
538 liradan altın alan insan 4
e-nabızdaki raporu google çeviride türkçeye çevirmeye çalışmak 2
mario mandzukic 1
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam