Vatandaş sordu, uzmanlar yanıtladı: Korona aşısı helal mi?

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; vatandaşlardan COVID-19 aşısı ile ilgili gelen sorulara uzmanları yanıt verdi. Bugün sorulara Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık cevap verdi. İşte merak edilen sorular ve yanıtları:

Aşı olup da antikoru gelişmeyen insan var mı?

Evet, aşı olup da antikoru gelişmeyen insan var. Korunma oranlarının açıklandığı yüzde 94-95 gibi rakamlar duyuyoruz. Geriye kalan yüzde 5-6'lık oran yeterli antikor oluşmamasıdır. Vektör aşılarında (Oxford aşısı -İngiltere ile Sputnik- Rusya aşısı gibi) antikor oluşma oranı diğerlerine göre düşük gibi görünüyor.

COVID-19 aşısı helal mi?

Kesinlikle helal diyebiliriz. Vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva sayfasına bakabilirler. İster çocukluk ister yetişkin aşısı olsun, yaptırmakta sakınca yok. Çeşitli hadislerde ve ayetlerde de enfeksiyon hastalıklarından korunmayla ilgili tedbirler emrediliyor.

ATEŞİ OLANA AŞI VURULMAZ

Aşı hangi durumda kime yapılmaz? O gün grip olup, ateşi olan insana aşı yapılır mı?

Genelde aşılar, yüksek ateşi olanlara yapılmaz. Daha sonra aşı yapılır. Gebelere de canlı aşı yapılmaz.

İlerleyen yıllarda hayvanlara da COVID-19 aşısı yapılır mı?

Hayvanlarda aşı yapılmasını gerektirecek bir durum belirlenmedi. Hayvanlardan insanlara bulaşma söz konusu olursa, o zaman onlara da aşı yapılabilir.

Hastalığı geçiren sağlık çalışanları da aşılanacak mı?

Hastalığı geçirenlerde genellikle 6 aydan önce enfeksiyon oluşmuyor. Dolayısıyla hastalığı geçirenlere 6 ayın sonunda aşı yapılmasında yarar var ama bazı kişilerde antikor yanıtı yeterli olmuyor. Antikor testi ile bu durumun tespit edilmesi durumunda aşı yapılması yararlı olur.

KAÇ ÜLKEDE KAÇ KİŞİYE...

Antikor koruyuculuk süresi her aşıda farklı mı?

Şu anda faz-3 çalışmalarının detayı açıklanmadı. Bunun için bir yıllık takip zamanı gerekiyor. Ancak şimdiye kadarki çalışmalarda farklı firma aşılarının koruyuculuk sürelerinin değişebileceği görülüyor. İnaktif aşılarda bu sürenin 6 ay ile bir yıl arasında olduğu, mRNA aşılarında ise bu sürenin bir yıldan fazla olabileceği tahmin ediliyor. Koruyuculuk süreleri için çalışmaya katılan gönüllülerin takibi devam ediyor.

Kaç aşı acil kullanım onayı aldı?

Şu anda 6 farklı aşı (biri Rusya, ikisi Çin, ikisi Amerika, biri de İngiliz aşısı) acil kullanım onayı aldı. Hiçbir aşıya normal ruhsat verilmedi.

Aşılar kaç ülkede, kaç milyon insana uygulandı?

Acil kullanım onayı alan bu aşılar 30'dan fazla ülkede, 15 milyon dozdan fazla uygulandı. Bugüne kadar da önemli bir yan etki bildirilmedi. Güvenlik açısından artık kuşku duyulmaması gerekiyor.

ENDONEZYA 'HELAL' DEDİ

Endonezya Ulema Meclisi, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen 'CoronaVac' aşısı için 'dine uygundur' fetvası verdi. Ulema Meclisi'ne bağlı Fetva Komisyonu, aşının helal olduğunu belirterek İslam'a uygun olduğunu duyurdu. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya'ya, şimdiye kadar 3 milyon doz CoronaVac aşısı ulaştı. CoronaVac aşısının acil kullanımı için, ülkede ilaç kurumundan bilimsel onay bekleniyor.