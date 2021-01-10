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CHP'li başkan, İYİ Partilileri bile çıldırttı

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde kendisi ve eşinin heykelini yaptıran, seçimi kazandıktan sonra da oğlunu belediyede genel müdür yaparak büyük tepki toplayan CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur, bu defa belediye meclisinde ortalığı karıştırdı.
 10 Ocak 2021 08:25
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CHP'li başkan, İYİ Partilileri bile çıldırttı

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde kendisi ve eşinin heykelini yaptıran, seçimi kazandıktan sonra da oğlunu belediyede genel müdür yaparak büyük tepki toplayan CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur, bu defa belediye meclisinde ortalığı karıştırdı.

2021'in ilk meclis toplantısında belediye arazisi gündeme gelirken AK Partili Meclis Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, belediye arazisinin kat karşılığı satılmasına karşı olduklarını vurguladı. Belediye Başkanı Uygur ise Çağlar'ın AK Parti döneminde ilçeye kazandırılan arsaları okuması üzerine sinirlenerek "lan" diye hitap etti.

Olaya Cumhur İttifakı'nı oluşturan İYİ Partili belediye meclis üyeleri de tepki göstererek AK Partili üyelerle birlikte toplantıytı terk etti. AK Partili Çağlar ise Uygur'a "Lan kelimesini size iade ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Çağlar, "Bir siyasi tutum benimseyen İsmail Uygur'u şiddetle kınıyoruz. Milletin meclis üyelerine karşı 'lanlı lunlu' konuşmak edepsizliktir" dedi.

Muhammed UZUN
Sabah
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