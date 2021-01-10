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Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti!

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek tutuklandı. Antalya'da meydana gelen korkunç olayda İpek "Rambo bıçağıyla göğsümden yaraladı. Naylon iple cenin pozisyonunda bağlayıp tecavüz etti" dedi. 9 ve 7 yaşlarında 2 kız çocuğu annesi olan Melek İpek, ifadesinde cinayete giden süreci ve işkence gecesi yaşadıklarını detaylarıyla anlattı.
 10 Ocak 2021 08:40
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Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kalan Melek İpek (31), servis şoförü eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile öldürdü. 9 ve 7 yaşlarında 2 kız çocuğu annesi İpek, ifadesinde, cinayete giden süreci ve işkence gecesi yaşadıklarını detaylarıyla anlattı. Yıllardır işkenceye maruz kaldığını söyleyen İpek, çok kez karakola ifade verip rapor almayı istediğini, fakat eşinin kendisini "çocuklarını öldürmekle" tehdit ettiğini son dakika olarak belirtti.

18 YAŞINDAKİ KIZLA İLİŞKİSİ VARDI
Aralık 2011'de ilk kızına hamileliği sırasında eşi Ramazan İpek'in, M.A. isimli 17-18 yaşlarındaki kızı evlerine getirdiğini anlatan Melek İpek, eşiyle M.A'nın ilişkisinin yaklaşık 7-8 yıl sürdüğünü, eşinin bir yıl önce de pompalı av tüfeğiyle kendisine ateş ettiğini söyledi. Melek İpek, eşinin alkol ve kenevir kullandığını, kendisini çok kıskandığını belirtti.

7 Ocak akşamı eşinin aynı odada olmalarına rağmen cep telefonundan "Ayrılmak istiyorum" şeklinde mesaj attığını anlatan Melek İpek, "Ben de 'Sen bilirsin' diye cevap yazdım. Eşim adıma ruhsatlı av tüfeğiyle içeri girdi. 'Son duanı et kelimeyi şahadet getir' dedi. Tüfeği bana doğrulttu. Ben de öldürmemesi için yalvardım. Tüfeği ateşleyeceğini anlayınca çocuklarımın önüne geçtim. İki kızım birbirine sarılmış ağlıyorlardı. Bu esnada eşim ateş etti, çıkan mermi camdan dışarı gitti. Tekrar tüfeği bana doğrulttu, öldürmemesi için yalvardım. Tüfeğin dipçiği ile kafama vurdu. Gözüm, yüzüm, kolum ve omzumdan yaralandım" dedi.

SOĞUK SUYLA İŞKENCE

İpek, şöyle devam etti: "Boğazımı sıktı. Gözlerim yerinden çıkacak gibi oldu, bayıldım. Uyandığımda çıplak vaziyette ellerim kelepçeliydi. Boynum ellerime, ellerim ayaklarıma, eşimin avda kullandığı naylon iple cenin pozisyonunda olacak şekilde kendimi banyoda buldum. Eşim bana soğuk su tutuyordu. Kendime biraz geldiğimde eşimin ben baygınken tecavüz ettiğini acıyla hissettim. Sol göğsümün altına bıçağı dayadı. Çocukları odadan çıkmamaları konusunda uyardı. Sabaha karşı servisi yapıp geleceğini söyledi.

'Burada bekle geldiğimde yarım kalan işimi halledeceğim' diyerek gitti. Kelepçenin anahtarını aradım, bulamadım. Kızlarım ile birlikte çay kaşığı ve saç tel tokaları ile kelepçeyi açmaya çalıştık ama açamadık. Eşim aşağıdan küfrederek ve bizi öldüreceğini söyleyerek eve çıkıyordu. Kapıya tekme atarak içeri girdi. Odadaki küçük silah gözüme çarptı. Ellerim kelepçeli olmasına rağmen silahı elime aldım. Aniden üstüme atılmaya kalkıştı. Bir arbede yaşanırken kontrolsüz şekilde silah patladı. Sonra 112'yi aradım. Kelepçelerimi jandarma çözdü." Melek İpek tutuklanarak cezaevine gönderildi.'YAŞANANLAR İNSANLIK SUÇU'

MELEK İpek'in avukatı Ahmet Onaran yaşananları sosyal medya hesaplarından paylaşarak bunun insanlık suçu olduğunu söyledi. Avukat Onaran müvekkilinin yüzü ve gözleri işkenceden morarmış fotoğrafını paylaşarak, "Duyduklarıma inanamadım, sabaha kadar elleri kelepçelenmiş. Bununla yetinilmemiş, boynu, elleri ve ayakları ayrıca iple bağlanıp cenin pozisyonunda, ıslak zeminde üzerine soğuk su dökülerek işkencenin her türlüsüne maruz bırakılmış" dedi.

'ANNEMİN KAFASINDA ÜTÜ KIRDI'

Melek İpek'in 7 yaşındaki kızı İ., psikolog gözetiminde savcılıkta alınan ifadesinde, babasının sürekli annesini dövdüğünü, evde kavgaların olduğunu anlattı. Son dakika haber: Çiftin 9 yaşındaki kızları C. de babasının annesini sürekli aldattığını ve dövdüğünü belirterek, "Geçen kavga ettiklerinde babam, annemin kafasında ütü kırdı. Sürekli alkol kullanıyordu. Kardeşimi ve beni dövüyordu. Olay gecesi annem ağlıyordu. Babama tüfeği doğrultarak 'Kelimeyi şehadet getir, seni öldüreceğim' dedi. Annemin elleri kelepçeliydi" dedi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Sabah
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