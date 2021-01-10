1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay karar verdi: Kayınvalide aile bireyi mi?

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde trafik kazası yapan N.G.'nin otomobilinde kayınvalidesi Ç.A. hayatını kaybetti.
 10 Ocak 2021 08:51
+Aa- Yazdır
Yargıtay karar verdi: Kayınvalide aile bireyi mi?

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde trafik kazası yapan N.G.'nin otomobilinde kayınvalidesi Ç.A. hayatını kaybetti. Taksirle ölüme neden olmaktan hakkında dava açılan ve kazada asli kusurlu olduğu tespit edilen N.G.'ye 'yakınının ölümü nedeniyle duyduğu acı ve üzüntü sebebiyle' ceza verilmedi. N.G. mahkemenin aldığı yargılama masraflarını ödemesi yönündeki karara itiraz etti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, beraat kararını bozmasa da bundan sonraki davalarda emsal oluşturabilecek bir karara imza attı.

Yargıtay kararında, "Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır" denildi.

Yani kayınvalide aile bireyi sayılmadı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Maaşı düşük kocayı hor görmek boşanma sebebi sayıldı
07 Ocak 2021 19:16		 Öğrencileri istismar eden okul müdürü yeniden yargılanacak
06 Ocak 2021 22:11
Yargıtayın yeni başkanvekilleri 12 Ocak'ta seçilecek
06 Ocak 2021 12:25		 Yargıtay, trafiğe kapalı sahil yolundaki kazada bilinçli taksiri işaret etti
06 Ocak 2021 11:07
Yargıtay, İzmir 'Askeri Casusluk' davasının savcısı Alaybay'ın cezasını onadı
05 Ocak 2021 13:36		 Yargıtay'dan sadakatsiz eş kararı
04 Ocak 2021 10:39
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
03 Ocak 2021 11:37		 Ören Bayan'ın eski sahiplerini öldüren sanıkların cezası onandı
02 Ocak 2021 23:18
Yargıtay: Cinsel içerikli sitelere giren koca kusurlu
01 Ocak 2021 15:09		 Yargıtay: Şikayetten caydıktan sonra dönüş yok
31 Aralık 2020 15:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Naklen atamaya ilişkin 3 husus, 3 karar11:50 - Din görevlisi, sağlık çalışanlarına destek için 112 Acil Çağrı Merkezinde görev aldı11:38 - Pandemi riski altında bile sıcak haber peşindeler11:31 - Güvenli iletişim platformu HAVELSAN ileti, kamuda kullanılmaya başlandı11:21 - 2020'de bebeklere en çok bu isimler verildi11:16 - 'Benden daha genç yaşta kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız oldu'
11:14 - Millet İttifakı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i çalışıyor11:12 - Tüketici hakem heyetleri 861 milyon liralık uyuşmazlığa çözüm getirdi11:10 - Bakır fiyatları, yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde11:07 - Otomotivde 'bol çeşitli ve kampanyalı' bir yıl bekleniyor11:04 - Bulaşıcı hastalıkların kamu binalarındaki yayılımının önlenmesi için rehber hazırlandı10:56 - Yerli ürünler, dizi ve filmlerde tanıtılsın önerisi
10:48 - CHP ve İYİ Parti'den ortak 'ittifak' açıklaması10:41 - Bakanlık ile Kızılay arasında tarım, hayvancılık ve gıda da iş birliği10:38 - Kısıtlamayı ev kafelerle fırsata çevirdiler! Sosyal medya üzerinden ilan veriyorlar10:31 - Bakan Varank, 'virüs benzeri parçacıklara' dayalı aşı çalışmalarını yerinde inceledi10:18 - Astım hastası hemşire, iki kez koronayı yendi
10:13 - Sokak ortasında öldürülen Esmanur'un annesi: Keşke orada olsaydım, önüne atlasaydım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı DD Ofis Başkanından WhatsApp açıklaması
Salgının hızı kesildi! Yeni normale dönüş yakın
Dolara yatırım yapan kaybedecek
Cumhurbaşkanlığı BİP'e geçiyor
Ak Partili Belediye: İşine son vermedik, sözleşmelerini uzatmadık
Okul idarecileri, kendilerine kesilen SGK cezalarını sözleşmeli öğretmenlere yansıtıyor
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nda DP gitti, Saadet Partisi gitti gidiyor gibi
ABD'de kongre basılırken Gakkoşların ödü koptu
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan hangi ödemelerde artış oldu?
Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir dipte bir gökte olmak 2
bazı esprilerden hoşlanılmasa da gülme nezaketi 3
salgında 936 kolejin batması 4
ormanlık alanların imara açılması 3
06.01.2021 trump yanlılarının kongre binasını basması 1
karpal tünel 1
07.01.2021 fenerbahce vs alanyaspor maçı 2
pijama 1
forum kısmında tarafımıza yapılan saldırılar 2
05.01.2021 konyaspor vs galatasaray maçı 1
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam