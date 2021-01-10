İstanbul'da beklenen yağış gece boyunca devam etti
İstanbul'da günlerdin beklenen yağış gece boyunca devam etti.
|10 Ocak 2021 09:00
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İstanbul'da günlerdin beklenen yağış gece boyunca devam etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından İstanbul'da yağmur etkili oluyor.
Uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz gün öğle saatinden sonra başlayan yağış gece boyunca da devam etti.
Üsküdar ve Kadıköy de bugün sabahın erken saatlerinde yağmur yağışının devam ettiği görüldü.
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