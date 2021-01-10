FETÖ zanlıları adli kontrol şartıyla serbest kaldı
|10 Ocak 2021 10:06
|+Aa- Yazdır
Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik şafak vakti 6 Ocak günü operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in CD'leri ve üzerinde Arapça yazı olan 1 Dolar çıktı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmedi.
Adliyeye sevk edilen 11 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
09 Ocak 2021 18:42
|5 ilde FETÖ operasyonu: 32 şüpheli gözaltına alındı
09 Ocak 2021 16:47
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
09 Ocak 2021 15:46
|Muş'ta terör propagandası iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı
09 Ocak 2021 14:57
|Gaziantep'te yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı
09 Ocak 2021 14:56
|Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı
09 Ocak 2021 14:40
|Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
09 Ocak 2021 14:35
|MİT tırları davasının firarisinin 'oyununu' polis bozdu
09 Ocak 2021 11:15
|Vekil değil, PKK'nın kadrolu teröristleri
09 Ocak 2021 07:18
|'Bu kış PKK'nın son kışı olacak'
09 Ocak 2021 06:15