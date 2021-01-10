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Astım hastası hemşire, iki kez koronayı yendi

Bingöl'de 2 yıldır görevli hemşire Nesime Gevri, astım hastalığı olmasına rağmen iki kez korona virüse (Covid-19) yakalanıp atlatırken, ikinci kez yakalanmasında ölüm korkusu yaşadığını ve dayanılamayacak derecede eklem ağrılarının olduğunu ifade etti.
 10 Ocak 2021 10:18
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Astım hastası hemşire, iki kez koronayı yendi

Bingöl'de 2 yıldır görevli hemşire Nesime Gevri, astım hastalığı olmasına rağmen iki kez korona virüse (Covid-19) yakalanıp atlatırken, ikinci kez yakalanmasında ölüm korkusu yaşadığını ve dayanılamayacak derecede eklem ağrılarının olduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Covid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan sağlıktaki kahramanların yoğun mesaileri ve alınan hafta sonu kısıtlamalarla, kentte vaka oranı yaklaşık yüzde 80'e kadar düştü. Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekiplerinde yer alan sağlık çalışanları, oranların düşmesinde çok önemli bir rol oynadı. O ekiplerin içinde yer alan ve 2 yıldır Bingöl'de Toplum Sağlığı Merkezi'nde (TSM) görevli hemşire Nesime Gevri (33), Ağustos ayından itibaren filyasyondaki meslektaşlarıyla yoğun bir mesai harcadı. Astım hastalığı olan hemşire Gevri, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere iki kez Covid-19'a yakalandı. Zorlu bir süreç yaşadığını aktaran Gevri, "2 yıldan beri Bingöl'deyim, Ağustos ayından beri filyasyon ekibindeyim. Ağustos ayının sonunda ilk Covid-19'u geçirdim. Astım hastası olduğum için birkaç günü çok ağır geçirdim. Zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. İkinci covidimi Aralık ayı başında geçirdim. İkincisi ilkine göre daha ağır geçti. Çünkü dayanılamayacak derecede eklem ağrıları yaşadım. İnsanlar rehavete kapılmasınlar. Rehavete kapılıp da maske, mesafe ve temizlikten ödün vermesinler. Biz sevdiklerimizden ayrı geçiriyoruz bu hastalığı" dedi.

"Ölürsem ailemi üzeceğimden çok korktum"

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini sürekli dile getiren Gevri, "Adanalı olduğum için tüm sevdiklerim oradaydı. Tek başıma geçirdim, çok zorlu bir süreçti. Ailemden uzaktaydım ve arkadaşlarımın desteğiyle ayakta kalmaya çalıştım. İçimde hep ölüm korkusu da vardı. Ölürsem ailemi üzeceğimden çok korktum. İnsanlardan tek istediğim şey maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleridir. Bingöl'de vaka sayılarımız düştü ama dikkat etmemiz gerekiyor. Maskesiz dışarı çıkmamaları gerekiyor. Özellikle el hijyenine dikkat etmeleri gerekiyor ki hayat onları sevdiklerinden ayırmasın" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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