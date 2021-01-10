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Bakır fiyatları, yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde

Bakırın libresi, yılın ilk haftasında 3,7021 dolara çıkarak Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü
 10 Ocak 2021 11:10
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Bakır fiyatları, yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde

Bakırın libresi, yılın ilk haftasında 3,7021 dolara çıkarak yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesini gördü.

AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği bilgilere göre, yılbaşından bu yana 11 ürün yatırımcısına kazandırırken, 7'si kaybettirdi.

Emtialarda Çin kaynaklı alımların artması ve aşı haberleriyle birlikte ekonomilerin 2021'de aktif olacağı beklentisi, yeni yılda emtia fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen unsurlar olurken, analistler, ABD'deki seçim sonuçlarının Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edilmesinin de emtia fiyatlarını pozitif etkilediğini ifade etti.

Seçim sonuçlarının Biden'ın lehine sonuçlanmasıyla altyapı yatırımlarının artacağına dair umutların artması bakır fiyatları olumlu etkiledi.

Emtia piyasasında bakırın libresi 8 Ocak 2021'de 3,7021 dolara çıkarak Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, olumlu piyasa koşullarıyla birlikte yenilenebilir enerji konusunda bakıra olan talebin artacağı yönünde beklentiler oluştuğunu, altyapıya yönelik emtialarda talebin artacağına yönelik güçlü beklentiler bulunduğunu, bu anlamda demir-çelik, alüminyum, çinko ve bakır gibi emtiaların öne çıktığını söyledi.

Bakır konsantresi piyasasında tedarikin 2021'de biraz daha zor olacağına dair beklentiler ve talebin üretimi geride bırakacağına dair öngörüler, bakır fiyatlarının artmasına sebep olurken, dünyanın önde gelen bakır üreticisi ülkelerden Şili ve Peru'da Kovid-19 vakalarının artması da bakır fiyatlarını etkiledi.

- Yılbaşından bu yana Brent petrol kazandırdı, kahve kaybettirdi

31 Aralık 2020-8 Ocak 2021 döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 9 ile Brent petrol oldu. Brent petrolü, yüzde 5,9 ile nikel, yüzde 5,1 ile doğal gaz, yüzde 5 ile soya fasulyesi takip etti.

Suudi Arabistan'ın, şubat ve mart aylarında uygulayacağı günlük 1 milyon varillik sürpriz ek üretim kesintisi kararıyla petrol fiyatları yükselişe geçerken, salgına yönelik aşı dağıtım çalışmaları da fiyatların yükselmesinde etkili oldu. Piyasalarda aşı uygulamaları sonrası tedbirlerin gevşetileceği ve ekonomilerin hızla toparlanacağı beklentisi petrol talebinin artacağı umudunu destekliyor. Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimlerini Demokratların kazanmasıyla hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun Demokratların kontrolüne geçmesi sonucu dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede, ekonomik toparlanmaya yardımcı olacak yeni bir destek paketi beklentisi de fiyatların yükselişini destekledi.

Çin kaynaklı mısır alımlarının devam etmesi ve ABD'de haftalık mısır ihracatının yükselmesi mısır fiyatlarında yükselişe neden olurken, dünya pamuk üretim tahminlerinin düşmesi de pamuk fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Yılbaşından bu yana yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 4,1 ile kahve oldu. Kahveyi, yüzde 3,8 ile gümüş ve kakao, yüzde 3,3 ile paladyum ve yüzde 2,7 ile altın izledi.

Salgın nedeniyle ekonomilerdeki kısıtlamaların uzayabileceği endişeleri, kahve fiyatlarının değer kaybetmesine neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,11 ile Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesi ve dolar endeksinin 20 ayın dibinden gelen tepki alımlarıyla 90 seviyelerine çıkması da altın ve gümüş fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Dünya borsalarında işlem gören çeşitli emtiaların 31 Aralık 2020-8 Ocak 2021 dönemindeki kapanış fiyatları ve getirileri şöyle:

Emtia31 Aralık 2020 (dolar)8 Ocak 2021 (dolar)Fark (yüzde)
1-Brent petrol51,56356,181+9
2-Nikel7,5388 7,9833+5,9
3-Doğal gaz2,5262,655+5,1
4-Soya fasulyesi13,11013,767+5
5-Bakır3,51733,6721+4,4
6-Mısır4,84004,9700+2,7
7-Çinko1,23661,2682+2,6
8-Alüminyum0,89960,9205+2,3
9-Pamuk0,77970,7982+2,2
10-Kurşun0,89170,9022+1,2
11-Şeker0,15280,1554+0,3
12-Buğday6,40506,3800-0,4
13-Platin1.076,001.066,00-0,9
14-Altın1.900,831.849,21-2,7
15-Paladyum2.453,792.371,85-3,3
16-Gümüş26,41725,410-3,8
17-Kakao2.603,002.504,00-3,8
18-Kahve1,2821,230-4,1
Anadolu Ajansı
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