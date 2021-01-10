Millet İttifakı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partinin en önemli seçim vaatlerinden olan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" modelini resmi bir metin hale getirmek için yaklaşık 2 aydır yürütülen çalışmada "ana iskelet" oluşturuldu. Millet İttifakı'ndaki diğer partilerin de aynı konudaki çalışmalarının tamamlanmasının ardından, uzlaşılması halinde oluşturulacak metin ittifak önerisi olarak kamuoyuna açıklanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hem kendisinin hem de parti yöneticilerinin sürekli olarak dillendirdiği "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" modelinin resmi çalışma olarak hazırlanması talimatını verdi.

Yaklaşık 2 ay önce yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'i görevlendiren Kılıçdaroğlu, süre sınırlamasına gidilmeden, geniş kapsamlı çalışma yapılmasını istedi.

Erkek tarafından yürütülen çalışmada hem parti içinde, hem de parti dışında bu konuda yetkin kişiler ile akademisyenlerin görüşlerine başvuruldu.

Çalışmanın "ana iskeleti"nin oluştuğu öğrenilirken, "güçlü başbakanlık", "cumhurbaşkanlığı yetkilerinin sembolik olması", "anayasanın darbe hukukundan arındırılması", "ifade ve medya özgürlüğünün güvence altına alınması", "yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi", "bakanlar kurulu üyeleri hakkında gensoru/hükümet hakkında güvensizlik oyu verilebilmesi", "seçim barajının indirilmesi" başlıklarının öne çıktığı belirtiliyor.

- Ortak bir metin haline getirilecek

Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerin de bu konuda birer çalışma yaptıkları, çalışmalar belli olgunluğa ulaştıktan sonra ittifakı oluşturan partilerin bir araya gelip ortak metin üzerinde çalışma yapacağı öğrenildi.

Parti heyetlerinin çalışmaları sonrası uzlaşı sağlanması halinde, hazırlanacak ortak metin önce genel başkanların onayına sunulacak.

Onaylanması halinde ortak metnin, ittifakın "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" önerisi olarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Bu konuda ilk çalışmayı Gelecek Partisi yapmış ve Millet İttifakı'nda yer alan diğer partilere sunmuştu.

İYİ Parti'nin bu konudaki çalışmasını büyük ölçüde tamamladığı, Genel Başkan Meral Akşener'in, partisinin ilk grup toplantısında bununla ilgili görüşlerini açıklayacağı öğrenildi.