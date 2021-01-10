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2020'de bebeklere en çok bu isimler verildi

2020 yılında Türkiye'de 559.753 erkek, 531.390 kız bebek dünyaya geldi. Dünyaya gelen 1.091.143 bebek içerisinde erkeklerden 7.540'ına Yusuf, 6.236'sına Miraç, 6.222'sine Eymen; kız bebeklerden de 11.179'unu Zeynep, 7.316'sına Elif, 6.335'ine Defne ismi verildi.
 10 Ocak 2021 11:21
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2020'de bebeklere en çok bu isimler verildi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 2020 yılında dünyaya gelen bebeklere konulan isimlerle ilgili verileri açıkladı.

ÜLKE GENELİNDE 2020 YILINDA DOĞAN ÇOCUKLARA EN FAZLA BU İSİMLER VERİLDİ

Buna göre; 2020 yılında Türkiye'de 559.753 erkek, 531.390 kız bebek dünyaya geldi. Ebeveynlerin erkek bebeklere geleneksel isim verme eğiliminin kız bebeklerden daha yüksek olması dikkat çekti. Erkek bebeklere isim verilmesinde aile büyüklerinin isimlerini taşıması hassasiyeti ön plana çıkarken, kız bebeklere modern ve popüler isimler koyma eğiliminin daha yaygın olduğu görüldü.

Dünyaya gelen 1.091.143 bebek içerisinde erkeklerden 7.540'ına Yusuf, 6.236'sına Miraç, 6.222'sine Eymen; kız bebeklerden de 11.179'unu Zeynep, 7.316'sına Elif, 6.335'ine Defne ismi verildi.

Ayrıca 2020 yılında erkek çocuklarına Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza, Ali Asaf, kız çocuklarına ise; Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem, Asya en fazla tercih edilen diğer isimler oldu.

BÖLGELERE GÖRE İSİM TERCİHLERİ DEĞİŞTİ

Türkiye'de en fazla nüfus yoğunluğu olan Marmara Bölgesi'nde dünyaya gelen 305.096 bebek içerisinde erkeklerde Ömer Asaf, Eymen, Alparslan; kız bebeklerde ise Zeynep, Defne, Asel isimlerinin tercih edildi.

En az bebeğin dünyaya geldiği Karadeniz Bölgesi'nde ise 78.257 bebeğin içerisinde erkeklerde Alparslan, Ömer Asaf, Eymen; kız bebeklerde ise Zeynep, Defne, Asel ilk sırada yer aldı.

İç Anadolu Bölgesi'nde 157.307 bebeğin içerisinde erkeklerde Yusuf, Ömer Asaf, Eymen; kız bebeklerde ise Zeynep, Elif, Defne en çok verilen isimler oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 193.401 bebek dünyaya geldi. Diğer bölgelerde tercih edilen Yusuf, Miraç, Elif ve Zeynep ortak isimlerin yanı sıra erkek bebeklerde
Muhammed, kız bebeklerde ise Ecrin ismi en çok kullanılan isimler arasına girdi.
Ege Bölgesi'nde dünyaya gelen 112.030 bebeğin içerisinde erkeklerde Eymen, Miraç, Kerem; kız bebeklerde ise İç Anadolu Bölgesi'nde olduğu gibi Zeynep, Defne, Elif ilk sırada yer aldı.

Akdeniz Bölgesi'nde 143.877 bebeğin içerisinde erkeklerde Yusuf, Eymen, Mustafa; kız bebeklerde ise Zeynep, Asel, Elif isimleri tercih edildi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 100.679 bebeğin içerisinde en çok kullanılan Yusuf, Miraç, Zeynep ve Elif, isimlerinin yanında Miran ve Azra isimleri yaygın olarak kullanıldı.

ÜÇ METROPOL ŞEHİRDE TERCİH "ZEYNEP" VE "EYMEN"

Başkent Ankara'da dünyaya gelen erkek bebeklerin 377'sine Ömer Asaf, 373'üne Eymen, 346'sına Göktuğ ismi verilirken kız bebeklerin ise 683'üne Zeynep, 504'üne Defne, 413'üne Asel ismi verildiği görüldü.
İstanbul'da dünyaya gelen erkek bebeklere 1203'üne Ömer Asaf, 1043'üne Eymen, 1022'sine Yusuf; kız bebeklerin ise 1870'üne Zeynep, 1352'sine Defne, 1092'sine Elif verildi.
İzmir'de ise kız bebeklerde 423 ile Zeynep Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi listenin birinci sırasında yer aldı. Onu 400 ile Defne ve 313 ile Elif takip ederken erkek bebeklerde 293 ile Eymen, 234 ile Ayaz ve 232 ile Miraç ilk sırada yer aldı.

BU İSİMLER SADECE BİR BEBEĞE VERİLDİ

2020 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi. Bunlar arasında Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu isimleri dikkat çekti.
Memurlar.Net
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