Uzmanından 'Kovid-19'u grip ve nezleyle karıştırmayın' uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), grip ve nezlenin birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini belirterek, "Ayırt etmek için gripte mutlaka baş ağrısı, genel durum bozukluğu, Kovid-19'da yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, nezlede ise boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi belirtiler vardır." dedi.

Prof. Dr. Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok farklı virüslerin neden olduğu gribal enfeksiyonlara 2019'da Kovid-19'un da eklendiğini söyledi.

Grip için sürüntü alıp, PCR testi yaptıklarını ifade eden Yalçın, Kovid-19 için de PCR testleri yapıldığını, bazen hastadan hem grip hem Kovid-19 testi aldıklarını belirtti.

Her yaş grubunun enfeksiyon hastalıklarına maruz kalabildiğine değinen Yalçın, soğuk havalarda vaka sayılarının arttığını dile getirdi.

Yalçın, hasta olunca paniklememek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hava soğuyunca gripler birbirine girdi. Ayırt etmek için gripte mutlaka baş ağrısı, genel durum bozukluğu, Kovid-19'da yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, nezlede ise boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi belirtiler vardır. Hem gripte hem koronavirüste yüksek ateş, eklem ağrıları, öksürük, aşırı bitkinlik hali görülebilir. Grip, daha çok mevsimseldir, nisanda bitmesini bekleriz ama Kovid-19 yıl boyunca görülen bir hastalık. Koronavirüs, gribe göre 20 kat fazla görülüyor. Ölüm oranları da yüksek. Gripten dünyada yılda 300-400 bin kişi ölürken, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti."

- "Virüs bazı yüzeylerde 48 saat kalabiliyor"

Yüksek ateş, iştah, tat ve koku kaybı, nefes darlığı gibi şikayetleri olanların beklemeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini anlatan Yalçın, aile içinde salgının daha hızlı yayıldığını söyledi.

Kovid-19'dan korunma yöntemlerinin gribi de önlediğini aktaran Yalçın, maske kullanımı sayesinde grip oranlarının azaldığını vurguladı.

Hijyen, maske kullanımı, sosyal mesafe kurallarının önemine işaret eden Yalçın, "Mevsim itibarıyla grip vakalarının zirveye yaklaştığı bir dönemdeyiz. Korunmak için C vitamini desteği almak, sağlıklı beslenmek, uyku düzenine dikkat etmek gerekiyor. Soğuk havalarda kapalı ortamlar çok tercih edildiği için bulaş oranı daha yüksek. Virüs bazı yüzeylerde 24-48 saat kalabiliyor, ciltte bile 8-10 saat kalabiliyor. Soğuk havalar biraz daha riskli." diye konuştu.