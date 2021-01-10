1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gönüllü öğretmenler Nusaybin'de duvarları resimlerle süslüyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hayata geçirilen projeyle resim öğretmenleri, kullanılmaz haldeki duvarlara ilçenin tarihi simgelerinin resimlerini yapıyor
 10 Ocak 2021 12:08
+Aa- Yazdır
Gönüllü öğretmenler Nusaybin'de duvarları resimlerle süslüyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde resim öğretmenleri, kullanılmaz haldeki duvarları tarihi simgelerin resimleriyle süslüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan'ın talimatıyla Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Metruk Yapılardan Kurtuluyoruz, Duvarları Nusaybin Resimleri ile Süslüyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Proje ile ilçe merkezinde bulunan metruk veya kullanılmaz haldeki yapılar yıkılarak cadde ve sokaklar temiz bir görünüme kavuşturuluyor. İlçede görev yapan resim öğretmenleri ise proje kapsamında kirli veya kullanılmaz hale gelen duvarlara ilçenin tarihi simgelerinin resimleri yapıyor.

Gırnavas Mahallesi Baraj Yolu Caddesindeki duvarlara, Türkiye ile Suriye arasındaki mayınlı bölgede kalan Nusaybin'in tarihi simgesi Mor Yakup Kilisesi giriş kapısı ile Nusaybin Güzeli Kelebeğini resmeden öğretmenler, Lozan Caddesi alt geçidinde çalışmalarını sürdürüyor.

- Duvarlar yeni görünüme kavuştu

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle kirli ve göze hoş gelmeyen görüntüden kurtulduklarını belirterek, duvarların ilçenin simgeleriyle yeni bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

"İlçemiz kadim bir tarihe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Biz de tarihi simgelerimizi duvarlarımıza resmederek hem görüntü kirliliğinden kurtulduk hem de ilçemizi ziyaret eden misafirlerimize tarihi mekanlarımızı tanıtma imkanımız oldu." diyen Temizkan, yapılan ilk çalışmanın beğenildiğini belirtti.

Temizkan, resim öğretmenlerinin çok güzel bir eser ortaya koyduğunu ifade ederek, proje kapsamında çalışmaların süreceğini aktardı.

Görsel sanatlar öğretmeni Baran Toktaş da projede öğretmenlerin gönüllü olarak yer aldığını dile getirerek, proje kapsamında kirli duvarları temiz bir görünüme kavuşturduklarını kaydetti.

Toktaş, "14 resim öğretmeni olarak projede gönüllü yer alarak duvarları süslüyoruz." dedi.

Gırnavas Mahallesi Muhtarı Hüsnü Güler projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ederek, "Bu resimlerle vatandaşlarımız tarihleri hakkında bilgi sahibi oluyor. Güzel çalışmalar oluyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Rıdvan Kaya, duvarlara yapılan resimleri görünce çok beğendiğini anlatarak, bu resimlerle ilçenin tanıtımının da yapıldığını belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenler, öğrencilere kitap ulaştırmak için seferber oldu
09 Ocak 2021 18:08		 Azmin adı: 'Reşit öğretmen'
07 Ocak 2021 21:29
Öğretmenler sahneye öğrencileri için çıktı
07 Ocak 2021 14:05		 Öğretmenler sokak hayvanları için caddelere mama bıraktı
03 Ocak 2021 19:53
Beden eğitimi öğretmeni kansere yenik düştü
02 Ocak 2021 18:33		 Öğretmenler, 2 Ocak 2021'de ders yapabilir mi?
31 Aralık 2020 13:01
Matematik öğretmeni, sayı doğrusundaki sayılar arasında boşluklar olduğunu iddia etti
30 Aralık 2020 12:52		 Hazırladıkları ders notlarını köyleri gezerek öğrencilere dağıttılar
28 Aralık 2020 14:05
Öğretmenler, atıl durumdaki depoyu çok amaçlı salona çevirdi
26 Aralık 2020 23:23		 Ders saati dışında uyku vakitlerinde öğrencilerine masal anlatıyor
25 Aralık 2020 19:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:30 - Bu dönemde en hassas olması gereken üniversite, bizzat başvuru istiyor21:58 - Covid-19'un yeni türü Rusya'da tespit edildi21:28 - 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor21:25 - Traktörün fırlayan lastiği polis aracına çarptı: 1 yaralı21:08 - Lider Beşiktaş Hatay deplasmanında takıldı21:03 - Mehmetçik, Doğubeyazıt'ta devriye görevinde
20:57 - Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar yeniden başlıyor!20:35 - Köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza20:30 - Üsküdar'da 441 yıllık tarihi cami önüne yol yapımı tartışması20:27 - Almanya'da defin işlemleri yetiştirilemiyor20:20 - İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki20:18 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'İdareciler Günü' mesajı
20:18 - 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu19:55 - 'Tedavinin dördüncü gününde hayatta olduğumu hissettim'19:08 - Bakan Selçuk: Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?19:00 - Vaka sayısı azaldıkça test talebi de azalıyor18:43 - Otobüs şoförü ile kadın yolcu birbirine girdi!
18:35 - Bakan Soylu'dan Takviye Kuvvet Müdürlüğü'ne ziyaret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı BİP'e geçiyor
Dolara yatırım yapan kaybedecek
Cumhurbaşkanlığı DD Ofis Başkanından WhatsApp açıklaması
Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti!
2020'de bebeklere en çok bu isimler verildi
WhatsApp hangi verilerinizi paylaşacak?
Salgının hızı kesildi! Yeni normale dönüş yakın
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nda DP gitti, Saadet Partisi gitti gidiyor gibi
MEB: 11 Ocak'ta bayrak töreni yapılacak, İstiklal Marşı okunacak
WhatsApp'ın yeni sözleşmesinden sonra kullanıcılar Telegram'a yöneldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uçuk 2
rezistans 1
salgında 936 kolejin batması 3
sarımsağı sadece cuma ve cumartesi yemek 1
virüs,depremler ve kuraklığın ard arda gelmesi. 2
emeklilikte yaşa takılma konusu 5
ev sahibinin enflasyon oranında zam yapması 2
Her şey için,hayat için,en hakiki mürşit ilimdir,fendir 1
TELEGRAM Pavel Durov RUSYA ABD BİP TÜRKİYE 2
4 gün sokağa çıkma yasağı 1
SON İLANLAR
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tarsus Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Artvin Çoruh Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Anadolu Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam