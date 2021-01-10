1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
 10 Ocak 2021 12:16
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medya, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıkmaktadır. Bu süreçte demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazeteciler toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedir. Geçmişte demokrasimizin kesintiye uğradığı dönemlerde bir vesayet aygıtı olarak kullanılan Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya kavuşması yönünde önemli ilerlemeler kaydettik. Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların da meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir. Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Dolayısıyla yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerin de büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır. Günümüzün zorlu salgın koşullarında görevlerini ifa etmek için fedakarca bir gayret ortaya koyan basın mensuplarımıza, şahsım ve milletim adına bir kez daha takdirlerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu düşüncelerle, tüm basın çalışanlarına başarılar temenni ediyor, kendilerini en kalbi duygularla selamlıyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üsküdar'da 441 yıllık tarihi cami önüne yol yapımı tartışması
10 Ocak 2021 20:30		 İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki
10 Ocak 2021 20:20
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'İdareciler Günü' mesajı
10 Ocak 2021 20:18		 Bakan Selçuk: Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?
10 Ocak 2021 19:08
Vaka sayısı azaldıkça test talebi de azalıyor
10 Ocak 2021 19:00		 Bakan Soylu'dan Takviye Kuvvet Müdürlüğü'ne ziyaret
10 Ocak 2021 18:35
İzmir'de mevzuata aykırı lojman ikramı!
10 Ocak 2021 18:30		 Yılın ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
10 Ocak 2021 17:58
Fahrettin Altun: Kılıçdaroğlu derhal özür dilemelidir
10 Ocak 2021 17:50		 Vali Masatlı: Toplu balık ölümleri görmedik
10 Ocak 2021 17:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:30 - Bu dönemde en hassas olması gereken üniversite, bizzat başvuru istiyor21:58 - Covid-19'un yeni türü Rusya'da tespit edildi21:28 - 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor21:25 - Traktörün fırlayan lastiği polis aracına çarptı: 1 yaralı21:08 - Lider Beşiktaş Hatay deplasmanında takıldı21:03 - Mehmetçik, Doğubeyazıt'ta devriye görevinde
20:57 - Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar yeniden başlıyor!20:35 - Köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza20:30 - Üsküdar'da 441 yıllık tarihi cami önüne yol yapımı tartışması20:27 - Almanya'da defin işlemleri yetiştirilemiyor20:20 - İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki20:18 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'İdareciler Günü' mesajı
20:18 - 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu19:55 - 'Tedavinin dördüncü gününde hayatta olduğumu hissettim'19:08 - Bakan Selçuk: Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?19:00 - Vaka sayısı azaldıkça test talebi de azalıyor18:43 - Otobüs şoförü ile kadın yolcu birbirine girdi!
18:35 - Bakan Soylu'dan Takviye Kuvvet Müdürlüğü'ne ziyaret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı BİP'e geçiyor
Dolara yatırım yapan kaybedecek
Cumhurbaşkanlığı DD Ofis Başkanından WhatsApp açıklaması
Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti!
2020'de bebeklere en çok bu isimler verildi
WhatsApp hangi verilerinizi paylaşacak?
Salgının hızı kesildi! Yeni normale dönüş yakın
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nda DP gitti, Saadet Partisi gitti gidiyor gibi
MEB: 11 Ocak'ta bayrak töreni yapılacak, İstiklal Marşı okunacak
WhatsApp'ın yeni sözleşmesinden sonra kullanıcılar Telegram'a yöneldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Soğuk havalarda hayvanlar için yapılabilecek şeyler 1
whatsapp'ın 8 şubat'tan itibaren yeni sözleşme dayatması 6
538 liradan altın alan insan 3
meydanı boş bulmak 1
ev sahibinin enflasyon oranında zam yapması 2
format at düzelir 1
iflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış 1
bulaşıkları çamaşır suyu adlı kimyasal ile yıkamak 2
sarımsağı sadece cuma ve cumartesi yemek 1
şaban oğlu şaban 1
SON İLANLAR
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tarsus Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Artvin Çoruh Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Anadolu Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam