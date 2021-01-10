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Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen miktarlar arttırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2021 yılı itibarıyla SED tutarını arttırdık, her bir çocuk için ödeme miktarı 1161 liraya ulaştı. Bu kapsamda, ocak ayında SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 149 milyon lira ödeme yaptık"
 10 Ocak 2021 12:19
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Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen miktarlar arttırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) engelli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti ödemelerinden korumalı iş yerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını arttırdıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattıkları sosyal destek programlarında ödenen miktarların 2021 yılı itibarıyla arttırıldığını kaydetti.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) engelli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti ödemelerinden korumalı iş yerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını arttırdıklarını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, ihtiyaç sahiplerine ödenen miktarlarda artışa gittik. Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların, toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür."

Bakan Selçuk, "2021 yılı itibarıyla SED tutarını arttırdık, her bir çocuk için ödeme miktarı 1161 liraya ulaştı. Bu kapsamda, ocak ayında SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 149 milyon lira ödeme yaptık. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz." açıklamasında bulundu.

- Korumalı iş yerlerinde destek 914 liraya yükseldi

Selçuk, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Korumalı İş yeri" modeli ile iş yerleri için her bir engelli için ödenen aylık tutarın 2021 yılında 914 liraya yükseltildiğini belirtti.

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verdiklerini dile getiren Selçuk, "2020 yılında 536 bin vatandaşımıza toplam 9,4 milyar lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.

Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarının 1657 lira olduğunu anımsatan Selçuk, yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarını 2021 yılında arttırdıklarını vurguladı.

Bakan Selçuk, "2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarını 763 liraya, yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşların aylığını 609 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığını 914 liraya, engelli yakını aylığını 609 liraya ve ihtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarını ise 1657 liraya çıkarttık." bilgisini paylaştı.

Selçuk, silikozis hastalığı olan vatandaşlara yapılan desteklerde de artış yapıldığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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