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Valilikten 'Lice'de işkence var' iddialarına yalanlama

Diyarbakır Valiliği, bazı sosyal medya organlarında yer alan 'Lice'de işkence var' başlığıyla vatandaşlara kamu görevlilerince kötü muamele yapıldığı iddialarını yalanladı.
 10 Ocak 2021 12:50
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Valilikten 'Lice'de işkence var' iddialarına yalanlama

Diyarbakır Valiliği, bazı sosyal medya organlarında yer alan 'Lice'de işkence var' başlığıyla vatandaşlara kamu görevlilerince kötü muamele yapıldığı iddialarını yalanladı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya organlarında yer alan 'Lice'de işkence var' başlığıyla Lice'de vatandaşlara kamu görevlerince kötü muamele yapıldığına dair iddiaların yer aldığı belirtildi. Açıklamada, "Lice ilçemizde pandemi nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması devam etmekte ve vatandaşlarımız evlerinde bulunmaktadır. Güvenlikle ilgili ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Güvenlik birimlerimiz vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlara devam etmektedir. Bu kapsamda 9 Ocak 2021 tarihinde icra edilen operasyonda 1 jandarma personelimiz şehit olurken 3 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Teröre karşı sürdürdüğümüz kararlı duruş ve ilimizde uzun süredir devam eden huzur ve güven ortamı bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Kirli zihniyetleriyle ilimizde sağlanan huzuru bozmak hedefiyle kasıtlı olarak ortaya attıkları iddialarla kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Vatandaşlarımızın bu tür iddialara itibar etmemelerini istirham ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevler ile bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar artan azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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