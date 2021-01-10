Bakan Selçuk: Bakanlıkta telefonları 'Ziya Selçuk' açıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisiyle aynı ismi ve soyismi taşıyan bakanlık çalışanı ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşarak, 'MEB'im Çağrı Merkezi'nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları 'Buyurun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?' diye açıyor. Gerisini siz hayal edin' dedi.
|10 Ocak 2021 13:11
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı esprili paylaşımda, "İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım, o da MEB'im Çağrı Merkezi'nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları 'Buyurun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?' diye açıyor. Gerisini siz hayal edin" dedi.
İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım, o da Mebim Çağrı Merkezi'nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları "Buyrun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?" diye açıyor. Gerisini siz hayal edin:) pic.twitter.com/qn4hwvYjhwZiya Selçuk (@ziyaselcuk) January 10, 2021
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