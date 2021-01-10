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Kabine ne zaman toplanacak? Masada neler olacak?

Yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Koronavirüs tablosunda güzel gelişmeler yaşanırken yeni yasak ve kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor.
 10 Ocak 2021 13:35
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Kabine ne zaman toplanacak? Masada neler olacak?

Kabine toplantısı için nefesler tutuldu. Son alınan koronavirüs yasak ve kısıtlamalarının ardından sevindirici haberler gelirken yeni yasak ve kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak konusu olmuş durumda... Vatandaşlar sık sık Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? diye soruyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı 11 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 15.00 gibi başlaması bekleniyor.

CNN TÜRK MUHABİRİ DETAYLARI PAYLAŞTI

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram yarın gerçekleştirilecek yılın ilk Kabine Toplantısı'na ilişkin şunları aktardı;

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Şüphesiz ki önemli gündem maddeleri var. Ancak ana gündem maddesinin koronavirüs ile mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum gerçekleştirmesini bekliyoruz. Sunumun da çerçevesi olarak şunu aktarabiliriz... Özellikle koronavirüs ile mücadelede gelinen son durumun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından aktarılmasını bekliyoruz. Bu kapsamda özellikle Aralık başından beri sokağa çıkma kısıtlaması yaşıyor Türkiye. İşte bu uygulamanın verilere etkisi ne şekilde. Özellikle il bazlı koronavirüs ile mücadelede gelinen son durum ne? Vaka sayısındaki son durum ne? Tüm bunların geniş çaplı masaya yatırılmasını bekliyoruz. Kısıtlamalar da bir değişiklik olur mu? Kısıtlama takvimi nasıl şekillenir? İşte bununla ilgili de yarın toplantıda önemli bir başlık olduğunu söylemek mümkün.

Bunun yanı sıra koronavirüs başlığıyla ilgili bir diğer önemli başlık ise; şüphesiz ki aşı çalışmaları. Çin'den gelen Sinovac aşısı Türkiye'de inceleniyor. Henüz incelemeler tamamlanmadı. İncelemelerle ilgili de aşıdaki toksikoloji incelemelerinin sonucuyla ilgili gelinen aşamada son durum ne? Şüphesiz ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabinesi'ne bu durumun da aktarılacağını söyleyebiliriz.

Aşıyla ilgili yapılan organizasyon da aslında Sağlık Bakanı tarafından aktarılacak. Bu kapsamda özellikle biliyoruz ki gelen ilk etapta 3 milyon gelen aşının ilk olarak sağlık çalışanlarına kullanılacağını biliyoruz. Yani aşının incelemesinin yapılmasının ardından tüm Türkiye'ye aşı gönderilecek ve sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bir organizasyonda öncelikle sağlık çalışanları ardından da belirlenen aşı stratejisindeki kişilere göre de bu aşılama faaliyeti başlatılacak.

1 hafta sonra başlanması bekleniyor. Ancak önemli burada da incelemenin sonuçlanması ve bu sonuçlanmanın ardından Sağlık Bakanlığı aşıyla ilgili takvimlendirmeye başlayacak. İşte tüm bunlar da detaylı olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabinesi'ne aktarılacak.

Kabine'deki bir diğer önemli başlık ise AB ve AB ile ilişkiler olacak. Bu kapsamda özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son temaslarına ilişkin Kabine'yi bilgilendirmesini bekliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin ABD'de seçilmiş başkan Biden'ın göreve geldikten sonra izleyeceği yol haritası ve AB ile ilişkilerinin seyri de yine gündemde olacak.

Aynı zamanda ekonomide son gelişmeler ve hukuk ve reform çalışmaları da ele alınmasını bekliyoruz Kabine'de ve bu kapsamda atılacak adımlar da şüphesiz ki Kabine'de ele alınacak.
Memurlar.Net
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