Şile Belediye Başkanı Ocaklı'nın testi pozitif çıktı
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|10 Ocak 2021 14:29
|+Aa- Yazdır
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ocaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testini tedbir amaçlı yaptırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Tedbir amaçlı yaptırmış olduğum Kovid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumumda bir problem olmamakla beraber tedavi sürecim başlamış bulunuyor. Sizlerden tek ricam lütfen kişisel hijyen kurallarına, sosyal mesafeye ve maske kullanımınıza dikkat edin."
Ocaklı, tüm hastalara şifa diledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Tedavinin dördüncü gününde hayatta olduğumu hissettim'
10 Ocak 2021 19:55
|Otobüs şoförü ile kadın yolcu birbirine girdi!
10 Ocak 2021 18:43
|Meteoroloji uyardı: Ankara'ya kar geliyor
10 Ocak 2021 16:43
|22 yaşındaki Zilan, koronaya yenik düştü
10 Ocak 2021 16:19
|Doğu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
10 Ocak 2021 15:29
|Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü
10 Ocak 2021 15:28
|Kuraklık riski altındaki İstanbul'da yağan yağmur sevindirdi
10 Ocak 2021 15:26
|Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik son yolculuğuna uğurlandı
10 Ocak 2021 15:25
|Covid-19 geçiren iki hastada görüldü, uzmandan kritik uyarı
10 Ocak 2021 15:22
|Üniversite öğrencisi Aleyna, gözyaşlarıyla toprağa verildi
10 Ocak 2021 15:07