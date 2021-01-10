Türkiye'de üretilen ilk gözlem uydusu RASAT, Dünya'yı 50 bin 224 kez turladı
|10 Ocak 2021 14:35
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AA muhabirlerinin aldığı bilgiye göre, RASAT yer gözlem uydusu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı TÜBİTAK UZAY'ın BİLSAT'ın ardından ikinci uzaktan algılama uydusu oldu.
RASAT, 17 Ağustos 2011'de Rusya'dan fırlatıldı. Uydu, tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen görevine başarıyla devam ediyor.
Söz konusu uydu, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede, 700 kilometre irtifada bulunuyor, 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek (pushbroom) kamerayla görev yapıyor.
Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebiliyor. Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30x30 kilometre olan uydudan, 960 kilometre uzunluğuna kadar şerit görüntü alınabiliyor.
Dünya'yı 50 bin 224 kez turlayan RASAT, 19 bin 138 çerçeve ve 17 milyon 224 bin 200 kilometrekare görüntü çekti.
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