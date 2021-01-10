1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Apple ve Google'dan Trump'a bir engel daha

Apple ve Google, Trump taraftarlarının Twitter'a alternatif olarak gördüğü Parler'i uygulama mağazasından çıkardı
 10 Ocak 2021 14:49
+Aa- Yazdır
Apple ve Google'dan Trump'a bir engel daha

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinin son günlerinde Twitter'ın hesabının askıya almasını fırsat bilerek, sosyal medya şirketlerine "savaş başlatacağı" öne sürüldü.

CNN'nin haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen danışmanı, Trump'ın, Twitter'ın hesabının kapatılmasını fırsat bilerek Kongre baskınına dair gündemi değiştirmek için bu hafta Twitter ve diğer sosyal medya platformlarına karşı ciddi adımlar atacağını söyledi.

Danışman, Başkan Trump'ın Twitter'ın girişiminin hem kendisine hem de destekçilerine yönelik saldırı olduğu algısı oluşturacağını ve bu motivasyonla Twitter ve Facebook gibi sosyal medya devleriyle mücadeleye girişeceğini kaydetti.

Trump ve Cumhuriyetçilerin sosyal medya şirketlerinin muhafazakarlara yönelik ön yargılarından yakındığı bilinirken, danışman, "Bu sadece Trump ile ilgili değil ona oy veren 75 milyon Amerikalıya yönelik." ifadesini kullandı.

- Trump taraftarları Twitter'ı terk ediyor

Nypost sitesinin haberine göre, hesabı kalıcı olarak kapatılan Trump'ın taraftarları Twitter'ı terk etmeye başladı.

Trump'ın sosyal medya platformundan çıkarılmasına tepki gösteren Cumhuriyetçiler "Güle Güle Twitter" etiketiyle boykot çağrısı yaptı.

Twitter'da çok sayıda Trump yanlısı, alternatif platform arayışında olduklarını vurgularken, on binlerce kişinin Parler ve Gab gibi sosyal paylaşım sitelerine yöneldiği kaydediliyor.

- Trump taraftarlarının akın ettiği Parler'e Apple ve Google'dan ambargo

Apple, Google ve Amazon'un ABD'nin hızla büyüyen sosyal medya platformları arasında gösterilen ve Trump taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya uygulaması Parler'e ambargo uyguladı.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, Apple ve Google, Trump taraftarlarının Twitter'a alternatif olarak gördüğü Parler'i uygulama mağazasından çıkardı.

Amazon ise Parler'in şirket kurallarını defalarca ihlal ettiği gerekçesiyle web sunucu hizmetinden men edileceğini duyurdu.

Apple ve Google, yaptıkları açıklamalarda, Parler'i kullanıcılarının yayınlarını yeterince denetlemediği, şiddeti ve suçu teşvik eden çok sayıda kullanıcıya izin verdiği için uygulamanın kaldırıldığını öne sürdü.

Parler'in Üst Yöneticisi (CEO) John Matze, Twitter'ın "Mike Pence'i as" etiketini gündeme taşıdığını hatırlatarak, Apple'ın bunu görmezden geldiğini ve açıkça çifte standart olduğunu aktardı.

ABD basınında ise Parler'e uygulanan ambargo, Trump ve taraftarlarının sesini kısma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın Trump'ın hesabına erişimini süresiz engellemesinin ardından Twitter da benzer bir adım atarak "şiddeti körüklediği" gerekçesiyle Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

ABD Kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasıyla başlayan siyasi kriz devam ederken Trump'ın istifa etmesi, görevden alınması ya da ikinci kez azledilmesi yönündeki çağrılar büyüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Covid-19'un yeni türü Rusya'da tespit edildi
10 Ocak 2021 21:58		 Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar yeniden başlıyor!
10 Ocak 2021 20:57
Almanya'da defin işlemleri yetiştirilemiyor
10 Ocak 2021 20:27		 Covid-19'un yeni mutasyonu Japonya'da da tespit edildi
10 Ocak 2021 18:25
Vaka sayısı 90 milyonu geçti! İşte en çok vaka görülen ülkeler
10 Ocak 2021 09:40		 Endonezya'da yolcu uçağı kalkıştan 4 dakika sonra düştü
10 Ocak 2021 08:31
Prof. Şahin ve Prof. Türeci Time dergisinin kapağında
10 Ocak 2021 01:23		 Fransa'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne yeniden rastlandı
10 Ocak 2021 01:16
ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor
09 Ocak 2021 21:54		 Twitter, Trump'ı taklit eden vekilin hesabını askıya aldı
09 Ocak 2021 17:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:30 - Bu dönemde en hassas olması gereken üniversite, bizzat başvuru istiyor21:58 - Covid-19'un yeni türü Rusya'da tespit edildi21:28 - 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor21:25 - Traktörün fırlayan lastiği polis aracına çarptı: 1 yaralı21:08 - Lider Beşiktaş Hatay deplasmanında takıldı21:03 - Mehmetçik, Doğubeyazıt'ta devriye görevinde
20:57 - Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar yeniden başlıyor!20:35 - Köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza20:30 - Üsküdar'da 441 yıllık tarihi cami önüne yol yapımı tartışması20:27 - Almanya'da defin işlemleri yetiştirilemiyor20:20 - İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki20:18 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'İdareciler Günü' mesajı
20:18 - 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu19:55 - 'Tedavinin dördüncü gününde hayatta olduğumu hissettim'19:08 - Bakan Selçuk: Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?19:00 - Vaka sayısı azaldıkça test talebi de azalıyor18:43 - Otobüs şoförü ile kadın yolcu birbirine girdi!
18:35 - Bakan Soylu'dan Takviye Kuvvet Müdürlüğü'ne ziyaret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı BİP'e geçiyor
Dolara yatırım yapan kaybedecek
Cumhurbaşkanlığı DD Ofis Başkanından WhatsApp açıklaması
Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti!
2020'de bebeklere en çok bu isimler verildi
WhatsApp hangi verilerinizi paylaşacak?
Salgının hızı kesildi! Yeni normale dönüş yakın
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nda DP gitti, Saadet Partisi gitti gidiyor gibi
MEB: 11 Ocak'ta bayrak töreni yapılacak, İstiklal Marşı okunacak
WhatsApp'ın yeni sözleşmesinden sonra kullanıcılar Telegram'a yöneldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
turşuda sirke-limon ikilemi 1
whatsapp'ın 8 şubat'tan itibaren yeni sözleşme dayatması 6
su faturası 2
iflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış 1
beyin fırtınası 1
uçuk 2
ormanlık alanların imara açılması 1
TELEGRAM Pavel Durov RUSYA ABD BİP TÜRKİYE 2
2022ye de yaklaşıyoruz 1
banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 4
SON İLANLAR
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tarsus Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Artvin Çoruh Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Anadolu Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam