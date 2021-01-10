1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB: 11 Ocak'ta bayrak töreni yapılacak, İstiklal Marşı okunacak

MEB:11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak.
 10 Ocak 2021 14:58
+Aa- Yazdır
MEB: 11 Ocak'ta bayrak töreni yapılacak, İstiklal Marşı okunacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 pandemisi nedeniyle okulların yüz yüze eğitime kapalı olması, bundan dolayı da İstiklal Marşı'nın okunamaması nedeniyle harekete geçti. 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm Türkiye'de aynı anda İstiklal Marşı okunacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Covid-19 salgını nedeniyle okulların yüz yüze eğitime ara vermesi ve bundan dolayı da İstiklal Marşı'nın okunamaması ile ilgili bir adım attı. Bakanlığın başlattığı bu adım ile birlikte, 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da 81 ildeki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarında saat 10.00'da İstiklal Marşı yayımlanacak.

"11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10'da İstiklal Marşı'mızı hep birlikte okuyoruz"

Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz.

Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı'mızla başlıyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz, canlı derslerimiz öncesinde ekran başında milli marşımızı söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım.

11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşı'mız yayımlanacak. Tüm Türkiye'ye çağrı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00'da yöneticiler ve halihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi. 11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılacak."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: Bakanlıkta telefonları 'Ziya Selçuk' açıyor
10 Ocak 2021 13:11		 MEB, yeni ve eğlenceli İngilizce etkinlik kılavuzları hazırladı
09 Ocak 2021 14:45
MEB 188 patent, faydalı model, tasarım ve markayı tescilletti
09 Ocak 2021 11:49		 MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 4. faz başladı
08 Ocak 2021 15:39
LGS'de liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı
08 Ocak 2021 11:12		 MEB kaynaştırma öğrencileri için hayat bilgisi seti hazırladı
08 Ocak 2021 10:01
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
07 Ocak 2021 11:39		 İLKSAN üyelerine yapılan sosyal yardım ödemeleri yüzde 20 artırıldı
06 Ocak 2021 15:37
LGS için Ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
06 Ocak 2021 10:20		 İşte MEB'in 2021 yol haritası
06 Ocak 2021 08:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:30 - Bu dönemde en hassas olması gereken üniversite, bizzat başvuru istiyor21:58 - Covid-19'un yeni türü Rusya'da tespit edildi21:28 - 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor21:25 - Traktörün fırlayan lastiği polis aracına çarptı: 1 yaralı21:08 - Lider Beşiktaş Hatay deplasmanında takıldı21:03 - Mehmetçik, Doğubeyazıt'ta devriye görevinde
20:57 - Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar yeniden başlıyor!20:35 - Köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza20:30 - Üsküdar'da 441 yıllık tarihi cami önüne yol yapımı tartışması20:27 - Almanya'da defin işlemleri yetiştirilemiyor20:20 - İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki20:18 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'İdareciler Günü' mesajı
20:18 - 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu19:55 - 'Tedavinin dördüncü gününde hayatta olduğumu hissettim'19:08 - Bakan Selçuk: Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?19:00 - Vaka sayısı azaldıkça test talebi de azalıyor18:43 - Otobüs şoförü ile kadın yolcu birbirine girdi!
18:35 - Bakan Soylu'dan Takviye Kuvvet Müdürlüğü'ne ziyaret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı BİP'e geçiyor
Dolara yatırım yapan kaybedecek
Cumhurbaşkanlığı DD Ofis Başkanından WhatsApp açıklaması
Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti!
2020'de bebeklere en çok bu isimler verildi
WhatsApp hangi verilerinizi paylaşacak?
Salgının hızı kesildi! Yeni normale dönüş yakın
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nda DP gitti, Saadet Partisi gitti gidiyor gibi
MEB: 11 Ocak'ta bayrak töreni yapılacak, İstiklal Marşı okunacak
WhatsApp'ın yeni sözleşmesinden sonra kullanıcılar Telegram'a yöneldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
3600 ek gösterge 1
sabah saatlerinde sözlükteki durgunluk 2
ev sahibinin enflasyon oranında zam yapması 2
sarımsağı sadece cuma ve cumartesi yemek 1
Telegram VS Signal 5
rüşvet 2
Boğaziçi üniversitesinde olan gösteriler 1
4 gün sokağa çıkma yasağı 1
müshil 1
Stefan Zweig okurları 1
SON İLANLAR
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tarsus Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Artvin Çoruh Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Anadolu Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam