MEB: 11 Ocak'ta bayrak töreni yapılacak, İstiklal Marşı okunacak
|10 Ocak 2021 14:58
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 pandemisi nedeniyle okulların yüz yüze eğitime kapalı olması, bundan dolayı da İstiklal Marşı'nın okunamaması nedeniyle harekete geçti. 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm Türkiye'de aynı anda İstiklal Marşı okunacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Covid-19 salgını nedeniyle okulların yüz yüze eğitime ara vermesi ve bundan dolayı da İstiklal Marşı'nın okunamaması ile ilgili bir adım attı. Bakanlığın başlattığı bu adım ile birlikte, 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da 81 ildeki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarında saat 10.00'da İstiklal Marşı yayımlanacak.
"11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10'da İstiklal Marşı'mızı hep birlikte okuyoruz"
Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz.
Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı'mızla başlıyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz, canlı derslerimiz öncesinde ekran başında milli marşımızı söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım.
11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşı'mız yayımlanacak. Tüm Türkiye'ye çağrı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00'da yöneticiler ve halihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi. 11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılacak."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Selçuk: Bakanlıkta telefonları 'Ziya Selçuk' açıyor
10 Ocak 2021 13:11
|MEB, yeni ve eğlenceli İngilizce etkinlik kılavuzları hazırladı
09 Ocak 2021 14:45
|MEB 188 patent, faydalı model, tasarım ve markayı tescilletti
09 Ocak 2021 11:49
|MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 4. faz başladı
08 Ocak 2021 15:39
|LGS'de liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı
08 Ocak 2021 11:12
|MEB kaynaştırma öğrencileri için hayat bilgisi seti hazırladı
08 Ocak 2021 10:01
|MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
07 Ocak 2021 11:39
|İLKSAN üyelerine yapılan sosyal yardım ödemeleri yüzde 20 artırıldı
06 Ocak 2021 15:37
|LGS için Ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
06 Ocak 2021 10:20
|İşte MEB'in 2021 yol haritası
06 Ocak 2021 08:26