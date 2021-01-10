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Selçuk Bayraktar'dan 'WhatsAppSiliyoruz' kampanyasına destek

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını duyurdu.
 10 Ocak 2021 15:06
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Selçuk Bayraktar'dan 'WhatsAppSiliyoruz' kampanyasına destek

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: #BiP. Açık kaynak kodlu olduğu için: #Telegram #Signal." ifadelerini kullandı.

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

WhatsApp'ın "onay dayatmasıyla" karşılaşan Türkiye'deki kullanıcılar, sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Bir günde 100 binden fazla paylaşım yapan Türkiye'deki kullanıcıların, yerli alternatiflere yöneldiği görüldü.

Selçuk Bayraktar da sosyal medyadaki "#WhatsAppSiliyoruz" kampanyasına destek verdi.
Anadolu Ajansı
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