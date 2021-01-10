Selçuk Bayraktar'dan 'WhatsAppSiliyoruz' kampanyasına destek
|10 Ocak 2021 15:06
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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını duyurdu.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: #BiP. Açık kaynak kodlu olduğu için: #Telegram #Signal." ifadelerini kullandı.
WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.
WhatsApp'ın "onay dayatmasıyla" karşılaşan Türkiye'deki kullanıcılar, sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Bir günde 100 binden fazla paylaşım yapan Türkiye'deki kullanıcıların, yerli alternatiflere yöneldiği görüldü.
Selçuk Bayraktar da sosyal medyadaki "#WhatsAppSiliyoruz" kampanyasına destek verdi.
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