1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu dönemde en hassas olması gereken üniversite, bizzat başvuru istiyor

Sağlık Bilimleri üniversitesi akademik kadro başvurularında şahsen başvuru almakta ısrar ettiği gibi e-devletten sunulan belgeleri de Cumhurbaşkanlığının yazısı olmasına rağmen kabul etmiyor!
 10 Ocak 2021 22:30
+Aa- Yazdır
Bu dönemde en hassas olması gereken üniversite, bizzat başvuru istiyor

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde İdari İşler Başkanı Metin KIRATLI imzalı tüm kurumlara gönderilen genelgede; "Güvenli kimlik doğrulama araçları kullanılarak e-Devlet Kapısı üzerinden alınan ve fiziki veya elektronik ortamda merciine ibraz edilen doğrulanabilir belgeler için başkaca herhangi bir kurum onayı, merciinden doğrudan alınmış aslı-fotokopisi vs. istenmeyecek, sistemde sunulan belgelerin doğruluğu esas kabul edilecek, ilgili merciinden doğrudan alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere göre işlem yapılacaktır" ifadesi bulunmaktadır.

Aynı genelgede, "e-Devlet hizmetlerinin etkinliğinin sağlanması ve hizmet sunumunun kolaylaştırılmasında, iyileştirilmesinde ve kullanımının artırılmasında kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin ivedilikle alınması" uyarısı da yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yapılan bu uyarının birçok kamu kurumu tarafından titizlikle uyulmasına rağmen, esasen öncü olması gereken yükseköğretim kurumlarının kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş odaklı anlayışının dışında tavır göstermekte ısrar etmelerini anlamakta güçlük çekiyoruz.

Bu üniversitelerin başında Sağlık Bilimleri Üniversitesi gelmektedir. Bu üniversitenin şahsen başvuru da ısrar ettiği iki ilanla ilgili farklı haberlerimizle konuyu gündeme taşımıştık.

20 Mayıs 2020 tarihli "Şahsen Nasıl Başvuru Olacak Sayın Rektör" başlıklı habere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

24 Temmuz 2020 tarihli "Sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bizzat Başvuru İstiyor" başlıklı habere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

COVİD-19 sürecinin getirdiği şehirlerarası ulaşım zorlukları ve sosyal hayatı engelleyen diğer konulara en hassas olması gereken Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticileri, 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarında ŞAHSEN başvuru istemekle duyarsız kalmaya devam etmiştir. Aynı üniversitenin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında postayla müracaata imkan verip, diğer öğretim üyesi kadrolarına şahsen istemesi anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz.

Diğer taraftan, üniversite şahsen başvuru istemekle kalmayıp, e-devlet üzerinden karekodlu olarak kolayca temin edilebilen belgeleri de kabul etmemektedir. Bunu açık şekilde matbu standart formunda da belirtmiştir.

İşin diğer garip yanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi başvurularında e-devletten alınan belgeler yerine noter onayı isterken, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi müracaatlarında ise e-devletten alınan belgeleri ön değerlendirme aşamasında kabul edeceğini matbu formda belirtmiştir.

Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde; bu haberle birlikte benzer konuda üçüncü kez gündeme getirdiğimiz Sağlık Bilimleri Üniversitesini kamu hizmetlerinin sunumunda en kötü kurum olduğunu söylesek herhalde haklarını yemiş olmayız!
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mehmetçik, Doğubeyazıt'ta devriye görevinde
10 Ocak 2021 21:03		 Köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza
10 Ocak 2021 20:35
Eğirdir'de bir köy karantinaya alındı
10 Ocak 2021 14:54		 Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı BİP'e geçiyor
10 Ocak 2021 13:42
Valilikten 'Lice'de işkence var' iddialarına yalanlama
10 Ocak 2021 12:50		 Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen miktarlar arttırıldı
10 Ocak 2021 12:19
Tüketici hakem heyetleri 861 milyon liralık uyuşmazlığa çözüm getirdi
10 Ocak 2021 11:12		 Bakanlık ile Kızılay arasında tarım, hayvancılık ve gıda da iş birliği
10 Ocak 2021 10:41
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan hangi ödemelerde artış oldu?
10 Ocak 2021 06:33		 Cumhurbaşkanlığı DD Ofis Başkanından WhatsApp açıklaması
10 Ocak 2021 01:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:30 - Bu dönemde en hassas olması gereken üniversite, bizzat başvuru istiyor21:58 - Covid-19'un yeni türü Rusya'da tespit edildi21:28 - 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor21:25 - Traktörün fırlayan lastiği polis aracına çarptı: 1 yaralı21:08 - Lider Beşiktaş Hatay deplasmanında takıldı21:03 - Mehmetçik, Doğubeyazıt'ta devriye görevinde
20:57 - Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar yeniden başlıyor!20:35 - Köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza20:30 - Üsküdar'da 441 yıllık tarihi cami önüne yol yapımı tartışması20:27 - Almanya'da defin işlemleri yetiştirilemiyor20:20 - İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki20:18 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'İdareciler Günü' mesajı
20:18 - 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu19:55 - 'Tedavinin dördüncü gününde hayatta olduğumu hissettim'19:08 - Bakan Selçuk: Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?19:00 - Vaka sayısı azaldıkça test talebi de azalıyor18:43 - Otobüs şoförü ile kadın yolcu birbirine girdi!
18:35 - Bakan Soylu'dan Takviye Kuvvet Müdürlüğü'ne ziyaret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı BİP'e geçiyor
Dolara yatırım yapan kaybedecek
Cumhurbaşkanlığı DD Ofis Başkanından WhatsApp açıklaması
Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti!
2020'de bebeklere en çok bu isimler verildi
WhatsApp hangi verilerinizi paylaşacak?
Salgının hızı kesildi! Yeni normale dönüş yakın
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nda DP gitti, Saadet Partisi gitti gidiyor gibi
MEB: 11 Ocak'ta bayrak töreni yapılacak, İstiklal Marşı okunacak
WhatsApp'ın yeni sözleşmesinden sonra kullanıcılar Telegram'a yöneldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-nabızdaki raporu google çeviride türkçeye çevirmeye çalışmak 2
sabah saatlerinde sözlükteki durgunluk 2
su faturası 2
Sokağa çıkma yasağını delme çözümleri 3
iflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış 1
kamu görevlileri veya memurlar arasındaki ücret adaletsizliği 2
beyin fırtınası 1
coronanın 2.dalgasında çocuklarda vakaların artması 1
pijama 1
uçuk 2
SON İLANLAR
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tarsus Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Artvin Çoruh Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Anadolu Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam