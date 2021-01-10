Saadet Partisi'nde kriz! Kamalak açıklama yaptı
|10 Ocak 2021 16:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ev ziyaretinin etkileri sürüyor. Erdoğan, "Seçim ittifakını da konuştuk" açıklamasının ardından siyaset kulisleri hareketlendi. Saadet Partisi'nden birbirinin zıddı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Saadet'in eski liderinden flaş bir çıkış geldi.
Karamollaoğlu kapıyı açık bıraktı
Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndan ayrılarak Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edildi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun "İttifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Bu görüşmeler iyidir" sözleri de Cumhur İttifakına yeşil ışık olarak yorumlandı.
Vebali büyük olanla ittifak olmaz.Prof.Dr.Mustafa Kamalak (@kamalakmustafa) January 10, 2021
Eski Genel Başkan'dan ilginç paylaşım
Tüm bunların ardından Saadet Partisi Yüksek İstişare Üyesi ve eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'tan ilginç bir çıkış geldi. Kamalak, Twitter hesabından "Vebali büyük olanla ittifak olmaz" paylaşımı yapıldı. Bu paylaşım Saadet içindeki krizi bir kez daha gün yüzüne çıkardı.
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