CHP'nin 2021 bütçesi Parti Meclisinde görüşülecek

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP PM uzun bir aradan sonra salı günü yüz yüze gerçekleştirilecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'yi yoğun bir gündem bekliyor.

Kılıçdaroğlu'nun sunuşuyla başlayacak PM, ilk olarak ekonomi gündemini değerlendirecek. Geçen yılın genel durumunun ele alınacağı bu değerlendirmede, partinin 2021'de kamuoyuyla paylaşacağı ekonomi politikaları konuşulacak.

"Cumhur İttifakı'nın attığı son adımlara dair siyasi değerlendirme"nin de yapılacağı belirtilen PM'de, genel merkez ve yurt dışı temsilciliklerinin hesaplarını da kapsayan 2021 bütçesi görüşülecek.

Taşınmazların satışıyla ilgili Merkez Yönetim Kuruluna yetki

PM'de, tüzüğün 23. maddesinin 11'inci fıkrası uyarınca Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) partiye ait taşınmazların satışı için yetkilendirilmesi de görüşülecek. MYK, bu yetkiyi alması durumunda, "partinin amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal ile taşıt araçları" hem alabilecek hem de satabilecek.

Bu madde ile CHP'nin bazı illerde kullanmadığı veya atıl durumdaki taşınmazların satışının yanı sıra bazı il başkanlığı binalarının da yenilenmesinin gündeme gelebileceği belirtildi.

Görevden alınan il ve ilçe başkanlarının durumu

CHP'de 9 Kasım 2020'de yapılan MYK toplantısında Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ve il yönetimi ile 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar verilmişti.

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde görevden alınan ve son olağan kongrede yeniden il başkanı seçilen Sucu, MYK kararına itiraz etmişti. Görevden almaya "parti oylarının düşmesi" gerekçe gösterilirken, Sucu ve diğer isimlerin itirazları PM'de karara bağlanacak.

PM'de ayrıca 16 Kasım 2020'deki MYK ile görevden alınan Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve il yönetiminin, 23 Kasım 2020'deki MYK ile görevden alınan Ağrı İl Başkanı İbrahim Aslan ve il yönetiminin itirazları da görüşülecek.