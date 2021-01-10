1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'nin 2021 bütçesi Parti Meclisinde görüşülecek

CHP Parti Meclisi, genel merkez ve yurt dışı temsilciliklerinin hesaplarını da kapsayan 2021 bütçesini görüşmek üzere salı günü toplanacak.
 10 Ocak 2021 16:18
+Aa- Yazdır
CHP'nin 2021 bütçesi Parti Meclisinde görüşülecek

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP PM uzun bir aradan sonra salı günü yüz yüze gerçekleştirilecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'yi yoğun bir gündem bekliyor.

Kılıçdaroğlu'nun sunuşuyla başlayacak PM, ilk olarak ekonomi gündemini değerlendirecek. Geçen yılın genel durumunun ele alınacağı bu değerlendirmede, partinin 2021'de kamuoyuyla paylaşacağı ekonomi politikaları konuşulacak.

"Cumhur İttifakı'nın attığı son adımlara dair siyasi değerlendirme"nin de yapılacağı belirtilen PM'de, genel merkez ve yurt dışı temsilciliklerinin hesaplarını da kapsayan 2021 bütçesi görüşülecek.

Taşınmazların satışıyla ilgili Merkez Yönetim Kuruluna yetki

PM'de, tüzüğün 23. maddesinin 11'inci fıkrası uyarınca Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) partiye ait taşınmazların satışı için yetkilendirilmesi de görüşülecek. MYK, bu yetkiyi alması durumunda, "partinin amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal ile taşıt araçları" hem alabilecek hem de satabilecek.

Bu madde ile CHP'nin bazı illerde kullanmadığı veya atıl durumdaki taşınmazların satışının yanı sıra bazı il başkanlığı binalarının da yenilenmesinin gündeme gelebileceği belirtildi.

Görevden alınan il ve ilçe başkanlarının durumu

CHP'de 9 Kasım 2020'de yapılan MYK toplantısında Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ve il yönetimi ile 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar verilmişti.

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde görevden alınan ve son olağan kongrede yeniden il başkanı seçilen Sucu, MYK kararına itiraz etmişti. Görevden almaya "parti oylarının düşmesi" gerekçe gösterilirken, Sucu ve diğer isimlerin itirazları PM'de karara bağlanacak.

PM'de ayrıca 16 Kasım 2020'deki MYK ile görevden alınan Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve il yönetiminin, 23 Kasım 2020'deki MYK ile görevden alınan Ağrı İl Başkanı İbrahim Aslan ve il yönetiminin itirazları da görüşülecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üsküdar'da 441 yıllık tarihi cami önüne yol yapımı tartışması
10 Ocak 2021 20:30		 İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki
10 Ocak 2021 20:20
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'İdareciler Günü' mesajı
10 Ocak 2021 20:18		 Bakan Selçuk: Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?
10 Ocak 2021 19:08
Vaka sayısı azaldıkça test talebi de azalıyor
10 Ocak 2021 19:00		 Bakan Soylu'dan Takviye Kuvvet Müdürlüğü'ne ziyaret
10 Ocak 2021 18:35
İzmir'de mevzuata aykırı lojman ikramı!
10 Ocak 2021 18:30		 Yılın ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
10 Ocak 2021 17:58
Fahrettin Altun: Kılıçdaroğlu derhal özür dilemelidir
10 Ocak 2021 17:50		 Vali Masatlı: Toplu balık ölümleri görmedik
10 Ocak 2021 17:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:49 - Kaza yapan alkollü sürücüyü yakınları kaçırdı22:30 - Bu dönemde en hassas olması gereken üniversite, bizzat başvuru istiyor21:58 - Covid-19'un yeni türü Rusya'da tespit edildi21:28 - 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor21:25 - Traktörün fırlayan lastiği polis aracına çarptı: 1 yaralı21:08 - Lider Beşiktaş Hatay deplasmanında takıldı
21:03 - Mehmetçik, Doğubeyazıt'ta devriye görevinde20:57 - Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar yeniden başlıyor!20:35 - Köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza20:30 - Üsküdar'da 441 yıllık tarihi cami önüne yol yapımı tartışması20:27 - Almanya'da defin işlemleri yetiştirilemiyor20:20 - İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki
20:18 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'İdareciler Günü' mesajı20:18 - 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu19:55 - 'Tedavinin dördüncü gününde hayatta olduğumu hissettim'19:08 - Bakan Selçuk: Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?19:00 - Vaka sayısı azaldıkça test talebi de azalıyor
18:43 - Otobüs şoförü ile kadın yolcu birbirine girdi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı BİP'e geçiyor
Dolara yatırım yapan kaybedecek
Cumhurbaşkanlığı DD Ofis Başkanından WhatsApp açıklaması
Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti!
2020'de bebeklere en çok bu isimler verildi
WhatsApp hangi verilerinizi paylaşacak?
Salgının hızı kesildi! Yeni normale dönüş yakın
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nda DP gitti, Saadet Partisi gitti gidiyor gibi
MEB: 11 Ocak'ta bayrak töreni yapılacak, İstiklal Marşı okunacak
WhatsApp'ın yeni sözleşmesinden sonra kullanıcılar Telegram'a yöneldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koşu bandı sorunsalı 3
rezistans 1
Sokağa çıkma yasağını delme çözümleri 3
Meke gölü tamamen kurudu 2
bu kalp seni unutur mu 3
beyin fırtınası 1
format at düzelir 1
meydanı boş bulmak 1
2022ye de yaklaşıyoruz 1
su faturası 2
SON İLANLAR
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tarsus Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Artvin Çoruh Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Anadolu Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam