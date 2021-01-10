22 yaşındaki Zilan, koronaya yenik düştü
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ikamet eden 22 yaşındaki Zilan Çetinkaya, korona virüsten dolayı hayatını kaybetti.
|10 Ocak 2021 16:19
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ikamet eden 22 yaşındaki Zilan Çetinkaya, korona virüsten dolayı hayatını kaybetti.
Diyabet hastası olan Çetinkaya, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı tedavi altına alındı. 3 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç kız, doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Genç kızın cenazesi Çukurca ilçesinde toprağa verildi.
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