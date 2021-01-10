Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Şanlıurfa Harran Üniversitesi deposunda yangın
Şanlıurfa Harran Üniversitesi merkez kampüsünde yer alan lojistik deposunda yangın çıktı. Havadan da görüntülenen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
|10 Ocak 2021 16:20
|+Aa- Yazdır
Şanlıurfa Harran Üniversitesi merkez kampüsünde yer alan lojistik deposunda yangın çıktı. Havadan da görüntülenen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde yer alan lojistik deposunda yangın çıktı. Öğleden sonra çıkan yangın kısa sürede deponun her tarafına sıçradı. İçerisinde beyaz eşya, yatak, mobilyaların bulunduğu depodaki yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerine destek amaçlı jandarma ve emniyete ait TOMA'lar da bölgeye gönderildi. Yangını söndürme çalışması devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kaza yapan alkollü sürücüyü yakınları kaçırdı
10 Ocak 2021 22:49
|Traktörün fırlayan lastiği polis aracına çarptı: 1 yaralı
10 Ocak 2021 21:25
|Cinayet zanlısı eski polis, sahte pasaportla yakalandı
10 Ocak 2021 16:12
|Kaymakamlık personeli hırsızlık için Denizli'ye gitmiş
10 Ocak 2021 15:18
|Sokak ortasında öldürülen Esmanur'un annesi: Keşke orada olsaydım, önüne atlasaydım
10 Ocak 2021 10:13
|Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi
10 Ocak 2021 10:03
|Epilasyona giden genç kadına büyük şok! Sus, ses etme
10 Ocak 2021 09:25
|Eski eşinin evine gidince KADES ihbarıyla polis geldi, intihara kalkıştı
10 Ocak 2021 09:15
|Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti!
10 Ocak 2021 08:40
|İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü
10 Ocak 2021 06:25