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'Pandemi başladıktan sonra 101 tedbiri hayata geçirdik'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pandemi başladıktan sonra tarımsal destek ödemelerinden, kredi faizlerinin ertelenmesine, sıkı gıda denetimlerinden hazine arazilerinin üretime açılmasına kadar, tam 101 tedbiri hayata geçirdik. Tarlada, bahçede, serada, ahırda ve merada üretimin devam etmesini sağladık" dedi.
 10 Ocak 2021 16:51
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'Pandemi başladıktan sonra 101 tedbiri hayata geçirdik'

Bakan Pakdemirli, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından video konferans ile gerçekleştirilen 'Türkiye'de Tarım Öğretiminin 175'inci Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, tarımda son 18 yılda oluşturulan güçlü altyapı ve son iki buçuk yıldaki projelerle pandemi sürecini başarıyla yürüttüklerini söyledi. Pakdemirli, "Pandemi başladıktan sonra ise tarımsal destek ödemelerinden, kredi faizlerinin ertelenmesine, sıkı gıda denetimlerinden hazine arazilerinin üretime açılmasına kadar, tam 101 tedbiri hayata geçirdik. Tarlada, bahçede, serada, ahırda ve merada üretimin devam etmesini sağladık. Son iki yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya ulaştı" dedi.

'TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı imkanlarla; tarım sektörünün iki yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösterdiğini belirten Pakdemirli, "2020'de en son açıklanan 3'ncü çeyrekte yüzde 6,2, ilk 3 çeyrek ortalamasında ise yüzde 5,3 gibi önemli bir büyüme gösteren tarım sektörü, ekonomimize büyük katkı sağladı. Bütün bu çalışmalarımız neticesinde hamdolsun, tarımsal hasılada bugün, Avrupa'da birinci, dünyada ilk ondayız" diye konuştu.

Pakdemirli, 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı' ile 47 bin 775 genç çiftçi projesine, toplam 1 milyar 435 milyon lira hibe desteği sağladıklarını ifade etti. Pakdemirli, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi' ile tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul ve üniversite mezunu olan 98 proje sahibine toplam 9,7 milyon lira hibe ödemesi yaptık. Pilot uygulamalarını 4 ilimizde başlattığımız bu projeyi, inşallah bu yıl 81 ilimizde yaygınlaştıracağız. Bu hafta içerisinde açıkladığımız IPARD-II 10'ncu çağrı ilanında, 1 milyar 250 milyon liralık destek ile gençlerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. İşte bu destek programlarıyla biz, esasen, kırsalı kalkındırmaya uğraşıyoruz. Yani gençlerimiz, doğdukları yerde doyabilsin istiyoruz" ifadesini kullandı.

'AR-GE ÇALIŞMALARINDA 1 MİLYAR LİRA BÜTÇE KULLANIYORUZ'

Bakan Pakdemirli, Türkiye genelinde 60 araştırma enstitüsü, 210 bin dekar arazi, 248 laboratuvar, yaklaşık 2 bini akademik seviyede olmak üzere toplam 6 bin 336 personel ile ihtiyaç duyulan her alanda hizmet verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak Ar-Ge çalışmaları için çeşitli kaynaklardan yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullanıyoruz. Dünyanın 3'üncü Büyük Tohum-Gen Bankasına sahibiz. Dünyanın en büyük zeytin koleksiyonu ülkemizde bulunuyor. Dünyanın en büyük buğday ıslah programı, ülkemizin katkısıyla devam ediyor. İşte bu saymakla bitmeyecek Ar-Ge çalışmalarını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı fırsatlar ve getirdiği ivmeyle, daha da ileriye götürüyoruz. Son iki buçuk yılda yüzlerce yeniliği, çok sayıda teknolojiyi çiftçilerle buluşturduk ve ülke tarımına kazandırdık."
DHA
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