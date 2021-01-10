Doğal gaz faturası nasıl düşürülür?

Artık kış kapıyı çaldı kabanlarımızı giymeye başladık. Doğal gazlar da yakılmaya başlandı. Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş doğal gaz faturasının daha düşük gelmesi için kriterleri sıraladı.

ISININ DIŞARI ÇIKMASINI ENGELLEYİN

Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş, "Klasik ısınma sistemleriyle bina yalıtım yapılmadıysa herkes kendi önlemlerini alabilir. Peteklerin arkasına yalıtım malzemesi koyarak ısının dışarı çıkması engellenebilir. Yalıtımlı binalardaki gibi sıcaklığınız dışarı çıkmaz. Ortalama her odada yüzde 10-15 tasarruf sağlanabilir" açıklamasında bulundu.

EVİNİZİ ÇOK ISITMAYIN

Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş evlerin ısısıyla ilgili önemli detaylara değindi. Karataş, "Diğer bir detay ise evlerimizi çok ısıtmamak gerekir. 21 derece konfor için yeterli. 22 derece yaptığınız zaman bunu sadece 1 derece sıcaklık farklı sizin yüzde 7 daha fazla doğal gaz harcamanıza sebep olabilir. Yatak odalarınızda 18 derece misafir odaları ve oturma odalarında 21 derece yeterlidir. Evim çok sıcak olsun derseniz bunun için biraz ücret ödemeniz gerekecektir" ifadesinde bulundu.

YÜZDE 15 TASARRUF MÜMKÜN

İzolasyonun önemine değinen Karataş, evde tasarruf nerelerden sağlanabilir tek tek açıkladı. Enerji Verimliliği Uzmanı Karataş, "İzolasyon çok önemli. Pencerelerden kayıpları önlemek için basit nalburlarda satılan süngerleri, yalıtım malzemelerini kullanabiliriz. Böylelikle pencerelerdeki kaybı önlersiniz. Bir evde çatıdan yüzde 35 kayıp vardır, pencerelerden yüzde 15 civarında, yerlerden ise yüzde 25 civarında kayıp vardır. Siz bunların tamamını yalıtırsanız yüzde 50 tasarruf sağlarsınız. Önlemlerle ise yüzde 10-15 civarında tasarruf sağlarsınız" dedi.