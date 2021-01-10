İzmir'de mevzuata aykırı lojman ikramı!

Şerif Can

Sayıştay Başkanlığı'nın 2019 Yılı Denetim Raporu'nda yer alan bilgilere göre; İzmir Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 88 adet konutun mevzuata aykırı olarak ilçe belediyelerine tahsis edildiği yine ilçe belediyesinin mülkiyetinde bulunan 3 adet konutun lojman olarak Büyükşehir Belediyesine tahsis edildiği tespit edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin arasında gerçekleşen usulsüz konut tahsisi Sayıştay'ın gözünden kaçmadı. 2019 yılı denetim raporunda yer alan bilgilere göre belediyenin mülkiyetinde bulunan 88 adet konutun mevzuata aykırı olarak ilçe belediyelere tahsis edildiği yine ilçe belediyelerin mülkiyetinde bulunan 3 adet konutun lojman olarak Büyükşehir Belediyesine tahsis edildiği tespit edildi.

TAŞINMAZLAR, KAMU KONUTU VE SOSYAL TESİS OLARAK KULLANILAMAZ

Denetim raporunda; mevzuat hükümlerine göre belediyelerin mülkiyetindeki taşınmazların diğer kamu idarelerine devir veya tahsis edilebilmesi için üç koşulun birlikte gerçekleşmesi şartına bağlandığı vurgulandı. Bu üç madde; taşınmazın tahsis maksadının belediyenin görev ve sorumluluk alanına girmesi, adına tahsis yapılan kamu idaresinin bu taşınmazı asli görev ve hizmetlerinde değerlendirmesi, taşınmazların kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılmaması olarak belirtildi. Taşınmazın tahsisine ilişkin bu koşullardan biri bile sağlanamadığında tahsisin yapılması da mümkün olmayacağı kaydedildi.