Vaka sayısı azaldıkça test talebi de azalıyor
Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak.
|10 Ocak 2021 19:00
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 10 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim. ' ifadelerini kullandı.
11 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Covid-19'un yeni mutasyonu Japonya'da da tespit edildi
10 Ocak 2021 18:25
|22 yaşındaki Zilan, koronaya yenik düştü
10 Ocak 2021 16:19
|Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
09 Ocak 2021 23:24
|Prof. Dr. Tükek: Yılbaşı eğlenceleri vaka sayılarını artırdı
09 Ocak 2021 15:34
|Ortopedi uzmanı Necati Emirhan, Kovid-19'a yenik düştü
07 Ocak 2021 23:23
|'Covid 19, aşılamayla birlikte çiçek hastalığı gibi yok olacak'
07 Ocak 2021 20:36
|Prof. Dr. Usta: Aşı olunca her şey normale dönmeyecek
07 Ocak 2021 19:17
|Vaka sayıları açıklandı: Aktif vaka sayısı durağan seyrediyor
06 Ocak 2021 19:22
|AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek
05 Ocak 2021 23:25
|Uzun telefon görüşmesi Kovid-19 tedavisini olumsuz etkiliyor
05 Ocak 2021 23:13