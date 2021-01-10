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'Tedavinin dördüncü gününde hayatta olduğumu hissettim'

Kovid-19'u yenen Hakkari Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yoldaş, "9'uncu gün ateşim düşmedi. Nefes darlığı ve öksürük artmaya başladı. Tedavinin dördüncü gününde nefes aldığımı, yürüyebildiğimi, hayatta olduğumu hissettim." dedi.
 10 Ocak 2021 19:55
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'Tedavinin dördüncü gününde hayatta olduğumu hissettim'

Hakkari Devlet Hastanesinde görev yapan doktor ve hemşireler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde yaşadıkları zorluklara rağmen hastalarının sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapıyor.

Pandemi hastanesine dönüştürülen devlet hastanesinde görevli doktor ve hemşireler, Kovid-19 tanısı konulan hastaları iyileştirmek için gece gündüz demeden çalışıyor.

Günlerce sevdiklerinden uzak kalmalarına rağmen hastalara nefes olmaya çalışan sağlık çalışanları, gösterdikleri fedakarlıkla Kovid-19 ile mücadeleye büyük katkı sağlıyor.

Bu süreçte salgına yakalanan ve tedavilerinin ardından görevlerinin başına dönen sağlık çalışanları, gençler başta olmak üzere herkesten maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istiyor.

"Kurallara uyulmaması insanların hayatını tehlikeye sokuyor"

Hakkari Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mustafa Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başladığı günden bu yana yöneticiler ve tüm sağlık çalışanları ile hem sahada hem de hastanede yoğun bir mücadele içinde olduklarını söyledi.

Zorlu bir süreçten geçtiklerini ve Kovid-19'a karşı büyük başarı sağladıklarına vurgu yapan Yoldaş, şunları kaydetti:

"Bu mücadelede bize her anlamda ciddi destekler sunuldu. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar var. Bu da hem insanların hayatını tehlikeye sokuyor hem vaka sayılarının artmasına neden oluyor hem de işimizi güçleştiriyor. Bu işin bir de vicdani sorumluluğu var. Herkesin dikkatli olması lazım. Ben de virüse yakalandım. İlk günlerde rahat geçirdim. 9'uncu gün ateşim düşmedi. Nefes darlığı ve öksürük artmaya başladı. Tedavinin dördüncü gününde nefes aldığımı, yürüyebildiğimi, hayatta olduğumu hissettim."

"16. günde koku almaya başladım"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yoğun Bakım Doktoru Yusuf Durmaz ise Kovid-19'a karşı hastanedeki tüm sağlık personeli ile hastalara en iyi hizmeti verme gayretinde olduklarını dile getirdi.

Kendisinin de hastalığa yakalandığını ve bir ay tedavi gördüğünü belirten Durmaz, "İlk başlarda koku alamıyordum. 16. günde kokuları hissetmeye başladım. Bir ay sevdiklerinden, insanlardan uzak kalmak çok zordu ama atlattım hastalığı ve hastalara şifa olmak için tekrar görevimin başına döndüm." dedi.

"Hala eklem ağrıları yaşıyorum"

Yoğun bakımdan sorumlu hemşire Fırat Demir de bu süreçte yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve Kovid-19'a yakalandığını anlattı.

Hastalığı ağır geçirdiğini ve 21 gün boyunca testinin pozitif kaldığını aktaran Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bu sürede bende zatürre gelişti. Hala uykusuz geceler, eklem ağrıları yaşıyorum. Vatandaşlarımız bizi biraz daha önemsese iyi olur çünkü biz burada canımız pahasına onlar için mücadele ediyoruz. Tedavi sürecinin ardından hiç düşünmeden yeniden görevimizin başına döndük. Biz ailemizden, sevdiklerimizden, çocuklarımızdan uzakta kalıyoruz. Her şeyi vatandaşlarımızın iyiliği için yapıyoruz. Onlar da bizim için sadece alınan önlemlere uyusun. İkiz çocuklarım var. 21 gün boyunca onları görmedim. Bu koronavirüsten daha zor. Sevdiklerimizden uzak kalmamak için lütfen tedbirlere uyalım."

Pratisyen doktor Muhammed Akkoyun da Kovid-19'a yakalandığını ve zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek "Kurallara uymayanları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. 30 yaşında olmama rağmen hastalığı ağır atlattım. Özellikle gençlere sesleniyorum, hastalığı ciddiye alın, 'Gencim, bana bir şey olmaz, hastalığım yok' diyerek yaklaşmayın." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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