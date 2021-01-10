İçişleri Bakanı Soylu'dan 'İdareciler Günü' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Soylu, mesajında, kapıları aynı zamanda devlet kapısı, umut kapısı ve çare kapısı olan bir gurur mesleğinin, mülki idare amirliğinin özel bir günü olan İdareciler Günü'nün heyecanı ve gururu içerisinde olduklarını belirtti.

Başka ülkelerde bir şehrin yöneticisinin çok farklı şekillerde algılanabildiğini belirten Soylu, "Ancak 2 bin 200 yıllık köklü devlet geleneğine sahip Anadolu medeniyeti, bu dengeyi en doğru yerde kurmuş olan ve bu makamları en doğru şekilde algılayan medeniyettir. Vali ve kaymakam millet için yeri gelir bir baba, yeri gelir korunması veya yol gösterilmesi gereken bir evlattır. Her ne olursa olsun saygıda kusur edilmez, çünkü temsil ettiği makamın devlet olduğu bilinir ve devlet kutsaldır." ifadelerini kullandı.

Soylu, vali ve kaymakamların, milletin gücünü, desteğini ve saygısını arkasına aldığı için ülkenin en zor dönemlerinde de görevlerinin başında, sorumluluklarının gereğini yerine getirebildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün dahi modern zamanların yeni güvenlik tehdidi virüs salgınıyla ilk kez karşılaşmalarına rağmen bütün mülki idare amirlerimiz büyük bir maharet ve dikkatle süreci yönetmiş, mesleki tecrübelerini sahaya yansıtmış, Batı'da gördüğümüz market yağmalama sahnelerini, hastanelerdeki perişanlığı bize göstermemişlerdir. Ve yine aynı ilhamla en küçük ilçeden en büyük vilayetine kadar her yere kendi imzalarını atabilmiş, bir çocuk daha okusun, öğretmen, mühendis veya doktor olsun, iş sahibi olsun, bu ülkenin geleceği uyuşturucuyla, terörle heba olmasın, bu ülkenin ekonomisi kalkınsın, gençlere yeni iş sahaları açılsın diye büyük bir gayreti ortaya koymuşlardır."

- "Bu topraklar idarecilik yapması kolay topraklar değildir"

Bu topraklarda idarecilik yapmanın kolay olmadığına işaret eden Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Terör, deprem, uyuşturucu, kitlesel göç gibi pek çok küresel sorunla uğraşırken, bir yandan da darbe ve vesayet gibi varlığımızı hedef alan tehditlere karşı da uyanık olmak gerekir. 15 Temmuz ihanetinin başarısız olmasında en önemli sebeplerinden biri, bu ülkenin vali ve kaymakamlarının dirayeti, becerisi ve köklü meslek geleneğinden gelen ferasetidir. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın hem talimatları hem de bizzat kendi uygulamasıyla bu dönemde vatandaş buluşmalarına ağırlık verilmiş; ulaşılabilir, kapısı ve gönlü daima açık olmak temel meslek prensibi haline getirilmiştir.

21. yüzyılın modern yönetim anlayışının gereği budur. Bunu en iyi uygulayacak olan da elbette ki Anadolu medeniyetinden ve devlet geleneğinden ilham alan Türk idarecileridir. Bu vesileyle, birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz mülki idare amirlerimizin İdareciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan tüm arkadaşlarımızı ve hem emekli olup bu teşkilata emeği geçmiş hem de bugün aramızda olmayan tüm meslek büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum."