İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesinin, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan, son derece tehlikeli bir söz olduğunu belirterek, bu sözün derhal geri alınması gerektiğini bildirdi.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'nun tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şentop, "Sözde cumhurbaşkanı ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek, herkesin vazifesidir." açıklamasını yaptı.

Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir. 'Sözde cumhurbaşkanı' ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, kaset operasyonu ile göreve geldiği günden beri nefret, yalan ve iftiralardan oluşan zehirli bir iklim inşa ediyor. Taciz ve tecavüzlere sessiz kalan, terör örgütleri ve destekçi ülkelere tek kelime etmeyen bu şahıs, siyasi tarihimizin çöplüğünde yerini alacak." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişimini "kontrollü darbe" ve "tiyatro" diyerek itibarsızlaştırmaya çalışırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15 Temmuz'un failleri ile mücadele etmek için aldığı 20 Temmuz'daki olağanüstü hal kararını "sivil darbe" diye nitelediğini belirtti.

Ünal, "Düşünün, TBMM'nin aldığı karara 'sivil darbe' diyebilmişti. 15 Temmuz darbesini ve faillerini perdelemek adına milletin seçtiklerinin aldığı kararları, o günden bu yana sivil darbe diye isimlendiriyor. O günden bu yana aslında sürdürdüğü anti siyaset. Bunu hep söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetin, meşru zeminde anayasanın, devletin bütün kurumlarının, kurallarının meşru kabul edildiği bir zeminde yapıldığına ve buna demokratik siyaset denildiğine işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

"Anti siyaset, devletin kurumlarını, devletin kurallarını, gayri meşru ilan ederek, demokrasiye müdahale zemini hazırlama işidir. İşte Kemal Kılıçdaroğlu, o günden bu yana anti siyaseti kendine ilke ediniyor. Tüm demokratik kurumların ve kuruluşlarının meşruiyetini kamuoyu nezdinde tartışmaya açıyor. Hakim ve savcılara ağır hakaretler ediyor. Gazeteci ve sanatçılara ağır hakaretler ediyor. Öğretmen ve çiftçileri hedefe koyan ithamlarda bulunuyor. Polisimizi 'Sarayın polisleri' diyerek itibarsızlaştırma gayretine giriyor. Kendi anlayışında olmayan herkesi 'satılmış, yandaş, yalaka, iradesini satan' olarak itham ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafında toplanan avaneleri, bu ülkede huzursuzluk iklimi oluşturmak istiyorlar. Bu son derece açık."

Ünal, paylaşımında ayrıca "Kemal Kılıçdaroğlu, kaset operasyonu ile göreve geldiği günden beri nefret, yalan ve iftiralardan oluşan zehirli bir iklim inşa ediyor. Taciz ve tecavüzlere sessiz kalan, terör örgütleri ve destekçi ülkelere tek kelime etmeyen bu şahıs, siyasi tarihimizin çöplüğünde yerini alacak." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Elvan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir, milli iradeyi hiçe saymaktır, milleti küçümsemektir, demokrasiye inanmamaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve milletin temsilcisidir."