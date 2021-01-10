Üsküdar'da 441 yıllık tarihi cami önüne yol yapımı tartışması

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camisi'nin sahil kısmında yapımı devam eden yaya yolu çalışmasından ivedilikle vazgeçilmesini istedi.

Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında gösterilen ve yalı camisi olma özelliğiyle öne çıkan Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camisi'nin (Kuşkonmaz Camisi) sahil kısmına yaptığı yaya yoluna ilişkin, şunları kaydetti:

"Yalı camii özelliği ve 450 yıllık tarihi ile boğazın incilerinden Şemsi Paşa Camii'ne İBB tarafından yapılmaya çalışılan yaya yolu uygulamasından ivedilikle vazgeçilmesini, vazgeçilmediği takdirde, camimizin kimliğini korumak açısından Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı, buna bağlı olarak ilgililer hakkında yasal süreci başlatacağımızı belirtmek istiyorum."

Üsküdar meydanda bulunan yalı cami özelliği taşıyan, " Kuşkonmaz Camii" olarak tanınan tarihi Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin hemen önüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürüyüş yolu çalışmaları başlatıldı. Sosyal medyada da tartışma yaratan konuyla ilgili olarak Tarihçi Mehmet Dilbaz, "Bu böyle doldurulduğu sürece bu böyle devam eder. Yarın kötü zihniyette birisi buraya bir kafe inşa etse ne yapacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.

Şemsi Ahmet Paşa tarafından, Mimar Sinan'a yaptırılan ve yaklaşık 441 yıllık tarihe sahip olan Şemsi Ahmet Paşa Cami'nin önüne 4 yıl önce önüne deniz üstüne kazıklı yol yapılmaya başlanmış, bu çalışma tarihi camiyi çatlatmıştı. O dönemde tepkiler üzerine proje iptal edilmişti. Bu günlerde ise caminin önüne yol yapılması için İBB tarafından çalışma başlatıldı.

"ÇOK KÜÇÜK ALANA SIKIŞTIRILMIŞ SANATLI BİR YAPIDIR"

Bir diğer adı Kuşkonmaz Cami olan Şemsi Ahmet Paşa Cami tarihi hakkında Tarih araştırmacısı yazar Mehmet Dilbaz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Şemsi Ahmet Paşa tarafından yaptırılan küçük bir külliye. İnşaat tarihi 1580. Mimarı da dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük mimarlarından birisi olan Mimar Sinan. Şemsi Ahmet Paşa'nın Sokullu Mehmet Paşa'dan sonraki sedaretinde burada bulunan yazlık sarayının bahçesine bir cami yaptırmak istemesi. Mimar Sinan ustalık eseri olan Selimiye Camisini yaptıktan sonra inşa ederken bu yapıyı bütün mimari sanatının sıkıştırılmış bir örneği olarak inşa ettiriyor. Pek çok mimar ve sanat tarihçisi bu yapıyı İstanbul'un en güzel camisi olarak kabul eder. Çünkü çok küçük alana sıkıştırılmış sanatlı bir yapıdır. Aynı zamanda müthiş mühendislik örnekleri vardır." dedi.

"BU CAMİNİN LAKABI KUŞKONMAZ CAMİDİR"

Şemsi Ahmet Paşa Cami'ye yapılmış olan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Mehmet Dilbaz, "Bu caminin lakabı Kuşkonmaz camidir. Mimar Sinan, Şemsi Ahmet Paşa'dan gelen taleple böyle bir cami aradığında paşanın yazlık sarayının bulunduğu avluda bulunduğumuz bu noktanın kuzey ve güney rüzgarlarının kesiştiği ve aynı zamanda denizdeki akıntıların da çok şiddetli olduğu bir yerde, denizin ve havanın etkisiyle oluşan ses dalgalarının burada kuşların konmasına engel olacağını fark edince camiyi buraya yapar. Hatta denizden bu yapının altına giren kanallar vasıtasıyla ses dalgalarının oluştuğu söyleniyor. Burası bir yalı cami. Camiyi denize sıfır yapmış ki kuş konmasın. Bu caminin lakabı buradan geliyor. 1894'te İstanbul korkunç bir deprem yaşadı. O depremde de bu cami büyük oranda harap oldu. Camiinin içerisi hatta paşanın türbesinin olduğu yer dahil pek çok yerin maalesef ki tuvalet olarak kullanıldığı biliniyor. 1930'larda Mustafa Kemal Atatürk'e bununla ilgili bir talep geldiğinde, kendisinin talimatıyla burada çok büyük bir inşaatla burada restorasyon yapıldı. O restorasyon sırasında normalde arkadaki kapı direkt denize iniyorken caminin önüne beton ilave edilerek yürüyüş yolu açıldı." diye konuştu.

"BU BÖYLE DOLDURULDUĞU SÜRECE BU BÖYLE DEVAM EDER"

Dilbaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüzde yapılansa bu öndeki yürüme yolunun genişletilmesi. Bu yürüme yolunun genişletmesine yönelik tepkilere yanıt şöyle oluyor, 'Biz buraya beton dökmeyeceğiz, buraya açılır-kapanır bir şey yapıyoruz' biz de tarihçiler olarak diyoruz ki, 'Niye yapıyorsunuz?' Yaptığınız şey caminin suyla bağlantısını kesmeyecek şey de olsa ki arkada beton dökülecek onu da gördük öyle bile olsa gerek yok. Hemen tam arkada Üsküdar Harem sahil yolu yok. Yürümek isteyen insanlar oradan yürüsünler. Koskoca Üsküdar sahilinde yer mi kalmadı da buranın önüne çelikler yapılarak ekstra bir yol haline getiriliyor. Bu böyle doldurulduğu sürece bu böyle devam eder. Yarın kötü zihniyette birisi buraya bir kafe inşa etse ne yapacaksınız? Burası sürekli böyle devam edecek. Biz diyoruz ki Mimar Sinan'ın eserine kimse dokunmasın. Burası böyle kalsın ve insanlar da buradan yürümesin. Bizim derdimiz bu olay siyasi değil. Sadece İstanbul'un kültürel mirasına artık dokunulmasın. Herkes bir şeyler yaptı artık kimse bir şey yapmasın istiyoruz."