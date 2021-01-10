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Lider Beşiktaş Hatay deplasmanında takıldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte siyah beyazlıların beş maçlık galibiyet ve gol yememe serisi sona erdi.
 10 Ocak 2021 21:08
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Lider Beşiktaş Hatay deplasmanında takıldı

Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş, Hatay deplasmanında takıldı. 2-2 biten maçta siyah beyazlıların beş maçlık galibiyet serisi de son bulmuş oldu.
Memurlar.Net
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