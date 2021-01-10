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4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor

DOĞU Karadeniz'de gün içerisinde 4 ilde 23 farklı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Büyük bir çoğunluğu söndürülen yangınlar, 8 noktada sürüyor. Ekipler yangınları söndürmek için müdahale ediyor.
 10 Ocak 2021 21:28
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4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor

DOĞU Karadeniz'de gün içerisinde 4 ilde 23 farklı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Büyük bir çoğunluğu söndürülen yangınlar, 8 noktada sürüyor. Ekipler yangınları söndürmek için müdahale ediyor.

Doğu Karadeniz'de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bahçelerde yakılan anız ateşleri örtü ve orman yangınlarına neden oldu. Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu bugün 23 farklı noktada yangınlar çıktı. Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra belediye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangınlardan bazıları söndürüldü. Ekipler yangınların devam ettiği 8 noktada alevlere müdahale ediyor.

TRABZON'DA 3 NOKTADA YANGIN

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde öğlen saatlerinde orman ve çalılık alanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Of ilçesinde ise 2 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangınlar söndürüldü.

ARTVİN'DE 6 DÖNÜMDE YANGIN

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Köprücü köyü Esentepe mevkiinde öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yol olmadığı için araçlarla ulaşılamayan bölgedeki yangına ekipler kazma küreklerle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 6 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangında soğutma çalışması sürüyor.

ORDU'DA 15 NOKTADA YANGIN

Ordu'da ise 15 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangınlardan 12'si söndürülürken, Fatsa ilçesi Uzundere mahallesi, Mesudiye ilçesi Çataltepe mahallesi ve Ulubey ilçesi Durak mahallesindeki yangınlar sürüyor. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

RİZE'DE 4 NOKTADA YANGIN SÜRÜYOR

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.

DHA
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