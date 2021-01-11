11 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
|11 Ocak 2021 00:01
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00)
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçe kongrelerine katılacak.
(İstanbul/16.00/17.30)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2020 dönemi iş gücü ile Kasım 2020 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00)
2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Dağlık Karabağ konusunda bir araya gelecek.
(Moskova)
3- Fransa'nın ev sahipliğinde iklim konulu Tek Gezegen Zirvesi video konferans yoluyla yapılacak.
(Paris)
4- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Cakarta)
5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
GÜNCEL
1- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.
(İstanbul/12.00)
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