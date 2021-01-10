Whatsapp'ın kararından döndüğü haberi doğru mu?
Sosyal medyada yayılan ve Whatsapp'ın gizlilik konusundaki kararından döndüğü haberleri doğru değil
|10 Ocak 2021 23:30
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