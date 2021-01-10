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Whatsapp'ın kararından döndüğü haberi doğru mu?

Sosyal medyada yayılan ve Whatsapp'ın gizlilik konusundaki kararından döndüğü haberleri doğru değil
 10 Ocak 2021 23:30
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Whatsapp'ın kararından döndüğü haberi doğru mu?

Whatsapp'ın gizlilik konusundaki kararından döndüğü ve bu haberin CNN'de geçtiği bilgisi doğru değildir.

Tam tersine, Whatsapp Yöneticisi Will Cathcart, Twitter hesabından uygulamayı savunan bir açıklama yaptı.

Memurlar.Net
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23:30 - Whatsapp'ın kararından döndüğü haberi doğru mu?
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