Bakan Kurum: Ankara'daki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
Kurum, "Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
|10 Ocak 2021 23:45
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık."
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