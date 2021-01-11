Şentop'tan Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
|11 Ocak 2021 00:12
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