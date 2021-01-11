Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|11 Ocak 2021 04:40
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