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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
 11 Ocak 2021 05:05
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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Anadolu Ajansı
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