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Yaşlılara evde aşı

Kovid-19'dan ölenlerin büyük kısmı yaşlılardan oluştuğu için huzurevleri ve evde bakım hizmetinden faydalananlar yakından izleniyor. Huzurevi, yaşlı bakımevi ve yurtlarda kalan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerlerde randevuyla aşılanacak. Evde sağlık hizmeti alanlara da evlerinde aşı vurulacak.
 11 Ocak 2021 06:15
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Yaşlılara evde aşı

Huzurevlerinde kalan ve evde tedavi hizmeti alan vatandaşlara uygulanacak Kovid-19 aşısı için detaylar belli oldu. Hem dünyada hem de Türkiye'de hastalıktan yaşamını yitirenlerin büyük bir kısmını yaşlılar oluşturduğu için huzurevleri ve evde bakım hizmetlerinden faydalananların Kovid-19 aşılamasında büyük titizlik gösterilecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞILARI VURACAK

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'na bağlı, 156 huzurevinde 13 bin 970 yaşlıya bakılıyor. Huzurevlerinde bulunan yaşlılardan kaçının korona geçirip geçirmediği, kronik rahatsızlıkları bulunup bulunmadığı tespit edildi. Aynı çalışma evde bakım hizmeti alanlar için de yürütüldü. Korona geçirmeyen yaşlıların tespitinden sonra aşılama planı hazırlandı.

Belirlenen aşılama ekipleri, huzurevlerine giderek yaşlılara randevu verilen saat ve günde aşılamayı gerçekleştirecek. Ayrıca, evde sağlık hizmeti alanların aşıları da evde yapılacak. Yaşlı bakım evlerinde kalanlar ve yurtlarda olanlar da kaldıkları yurtlarda aşılanacak. Hasta bakım evleri gibi yerlerde ise orada görevli olan sağlık çalışanları aşıları vuracak.

Yasemin Asan
Memurlar.Net
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