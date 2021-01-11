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Bn 438 yeni hakim savcı alınacak, adalet hızlanacak

Adalet Bakanlığı 2021 hedeflerini belirledi: Bin 438 yeni hakim-savcı alınacak. Davaların görülme süreleri kısalacak. İhtisas mahkemelerinin sayısı arttırılacak. Uzlaşma ve arabuluculuk sistemine işlerlik kazandırılacak. İşlemlerin hızlanması için yeni noterlikler açılacak. Adli yardımlaşma yapılan ülke sayısı 67'den 78'e çıkarılacak.
 11 Ocak 2021 06:40
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Bn 438 yeni hakim savcı alınacak, adalet hızlanacak

Adalet Bakanlığı, yargıya güven ile yargının etkinlik ve verimliliğinin arttırılması gibi amaçlara ulaşmak için yapılması planlanan faaliyetleri 2021 Performans Programı ile açıkladı. Programda yargı teşkilatını ilgilendiren önemli düzenlemeler yer aldı. Programa göre, yargının verimliliği için ihtisas mahkemelerinin sayısı arttırılacak. İcra işlemlerinin daha etkin yürütülmesini sağlayan yeni icra dairesi modelinin uygulandığı mahal sayısı arttırılacak. Yine iş yoğunluğunda artış görülen yerlerde yeni noterlikler açılacak. Hak ve özgürlüklere ilişkin standartların daha da yükseltmesi için önemli bir yol haritası olacak İnsan Hakları Eylem Planı da programda yer aldı. Eylem Planı'ndaki faaliyetlerin 2021'deki gerçekleşme oranı yüzde 40 olarak belirlendi.

1438 HAKİM-SAVCI ALINACAK

Performans Programı'nda, toplam hakim ve savcı sayısının 21 bin 855 olduğu belirtildi. 2021'de ise 1438 hakim-savcı alımı yapılacağı kaydedildi. Böylece hakim ve savcı başına düşen dosya sayısının da düşürülmesi hedefleniyor. Programda, 2020'de ceza davalarının ortalama görülme süresinin 265, hukuk davalarının ortalama görülme süresinin ise 279 olduğu ifade edildi. Makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi için hakim, savcı ve yardımcı personel sayısının iş yüküyle orantılı olması gerektiğine dikkat çekilirken, atılacak adımlarla 2021'de ortalama görülme sürelerinin ceza davaları için 259'a, hukuk davaları için ise 277'ye düşürülmesi hedefleniyor.

DOSTANE ÇÖZÜM

Ayrıca alternatif çözüm yöntemlerinden olan uzlaşma ve arabuluculuk sisteminin işlerliği sağlanacak. 2021'de arabuluculuk müessesesine başvurulan dosya hedefi 815 bin, uzlaştırma müessesesine başvurulan dosya hedefi 510 bin olarak belirlendi. Uyuşmazlıkların dostane yöntemle kısa sürede sonuçlanması ve adalet sisteminin daha etkin işlemesi sağlanacak. Adli yardımlaşma yapılan ülke sayısının da 67'den bu yıl 78 çıkarılması hedeflendi.

Elektronik kelepçeyle izleyecekler

2021 hedefleri kapsamında, cezaevlerinde bulunanların topluma uyum süreçlerine yönelik ıslah önlemleri arttırılacak, denetimli serbestlik hizmetleri ve alternatif infaz usulleri geliştirilecek, koşullu salıverme sistemi iyileştirilecek. Bu kapsamda, elektronik izleme ve denetimli serbestlik sistemi ile takibi yapılan kişi sayısının da artması hedefleniyor. 2020'de meslek sertifikası alan hükümlü ve tutuklu sayısı 85 bin olurken, 2021'de bu sayının 87 bine yükseltilmesi sağlanacak.
Yeni Şafak
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