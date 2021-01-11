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Erdoğan'dan talimat: Grup ve Genel Merkez, yasalar için birlikte çalışın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasa tekliflerinin hazırlanmasında parti yönetiminin daha aktif olması konusunda bir kez daha talimat verdi
 11 Ocak 2021 07:15
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Erdoğan'dan talimat: Grup ve Genel Merkez, yasalar için birlikte çalışın

Özellikle bürokrasi tarafından hazırlanan kanun teklifi veya diğer düzenlemeler konusunda parti yönetimi ve milletvekillerinin dışarıda tutulmasından kaynaklanan yaşanan sıkıntılar zaman zaman tartışılmıştı. Bu konuda, koordineli bir şekilde çalışılması gerektiği konusunda kurmaylarını uyaran Erdoğan, ayrıca sorunun giderilmesi için 'koordinatör' atanması kararlaştırılmıştı. Erdoğan'ın bu talimatının ardından uzlaşma sağlanmıştı.

AK Parti kurmayları, yaşanan koordinasyon probleminin giderilmesi için konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden iletti. Özellikle yasa teklifi metinlerinin hazırlanma süreçlerinden uzak kalındığını ifade eden AK Parti kurmayları, "Kanun teklifi hazırlıkları süreçlerinde daha aktif olmamız lazım. TBMM'de komisyonda ya da Genel Kurul'da bu metinleri savunurken bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Metinlerin hazırlık süreçlerinde daha fazla olursak hem vatandaşa hem de muhalefete daha iyi anlatabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda bir kez daha talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koordinasyonu sağlayın. Çalışmaları belli bir sistematik içinde yürütün. Grup ve Genel Merkez kanun tekliflerini birlikte yoğursun" dedi.

Ebru Karatosun

Türkiye
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