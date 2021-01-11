Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan 'Trump için azil sürecine başlıyoruz' mesajı

SİVİL MEMURLAR, İÇTİMAYA ÇIKARILABİLİR Mİ? İŞTE DANIŞTAY KARARI Danıştay İkinci Dairesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı çalışan devlet memurlarının amirlerinin emirleri ile tüm tören, toplantı ve yoklamalara katılmalarının hukuka uygun görmeyerek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay kararında, hem Jandarma hem de Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürürlüğe konulan yönetmeliklerin, kanunun emrettiği üzere, Cumhurbaşkanlığı onayıyla değil İçişleri Bakanlığı onayıyla yürürlüğe konulduğuna dikkat çekildi. Kanundan alınan bir yetki kullanımı olmadığı için de yönetmeliklerin ilgili maddelerinin yürürlüğü durdurulmuştur.